Прийом в Пенсійному фонді — як записатись на консультацію онлайн

Пенсіонер з ноутбуком. Фото: Pexels

В наш час більшість пенсійних питань можна вирішити онлайн, через різноманітні електронні сервіси. Проте інколи — без особистої консультації фахівців Пенсійного фонду ніяк не обійтись. При цьому, щоб записатись на прийом, відвідувати установу не обов'язково.

Про те, як записатись на візит до спеціаліста ПФУ, пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як подати заявку на прийом до спеціаліста ПФУ онлайн

Щоб записатися на конкретну дату до територіального органу ПФУ онлайн, необхідно виконати кілька простих кроків. Спершу зайдіть у свій особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, використовуючи один із доступних способів авторизації:

КЕП. Дія.Підпис. ID.GOV.UA.

Авторизувавшись на порталі дотримуйтесь такого алгоритму:

У розділі "Комунікації з ПФУ" виберіть пункт "Запис на прийом". У новому вікні натисніть кнопку "Записатися на прийом". У формі, що відкриється, вкажіть орган Фонду, сервісний центр, тему питання, рік і місяць прийому. Потім натисніть "Завантажити розклад". У списку оберіть дату та час візиту. Вільні слоти для запису позначено зеленим кольором. Клацніть на зручний для вас час і підтвердьте запис, натиснувши кнопку "Записатися на прийом". За потреби можна отримати талон або, якщо змінились обставини, скасувати запис.

Ця процедура дозволяє легко та швидко організувати свій візит до ПФУ, а також уникнути зайвих черг та очікування. Для перевірки статусу запису зайдіть у розділ "Запис на прийом", де в полі "Мої записи на прийом" відображатиметься вся інформація.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що громадяни похилого віку мають право на низку пільг від держави. Щоб ними скористатись, пенсіонеру потрібно отримати відповідне посвідчення.

Також ми розповідали, що для виходу на пенсію громадянам України потрібно мати певну кількість стажу. Якщо ці умови не будуть виконані, українці можуть розраховувати на соціальну допомогу.