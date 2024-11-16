Работающие пенсионеры – на сколько большие выплаты можно получить

Деньги номиналом в 500 и 200 гривен Фото: УНИАН

Если у украинцев достаточно стажа и достигли необходимого возраста, они могут выйти на пенсию. Однако многие отвечающие установленным требованиям решили продолжить свою трудовую деятельность. В настоящее время их количество составляет 2,8 миллиона, и их решение имеет смысл.

О том, как отличаются выплаты у обычных и работающих пенсионеров, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Выгодно ли продолжать работать пенсионерам

Пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, имеют несколько большие выплаты. Это связано с тем, что они получают дополнительный стаж и платят взносы, способствующие росту их пенсий. По данным Пенсионного фонда:

средняя пенсия для всех категорий пенсионеров составляет 5 385,25 гривны;

средние выплаты у работающих пенсионеров немного больше — 5 661,05 гривны.

Таким образом, разница в выплатах между работающими и пенсионерами, завершившими трудовую деятельность, составляет около 275 гривен. Также заметна тенденция к более быстрому росту выплат у пожилых граждан, которые продолжают работать. С начала 2024 года:

Выплаты для работающих пенсионеров выросли на 10,5%, то есть в среднем на 596,92 гривны. Выплаты для неработающих пенсионеров повысились на 8,7%, что составляет 466,61 гривны.

Исходя из этих данных, становится очевидным, что поздний выход на пенсию может быть выгодным украинцам. Это позволит поддержать их финансовую устойчивость и обеспечит увеличение их пенсионных выплат.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что государственные выплаты имеют критическое значение для большинства пенсионеров. Однако в 2025 году некоторым украинским могут прекратить начисление пенсий.

Также мы рассказывали, что в обозримом будущем пенсии украинцам повышать не планируют. Но это не значит, что пожилые люди не могут получить дополнительные средства от государства.