Працюючі пенсіонери — на скільки більші виплати можна отримати

Гроші номіналом 500 та 200 гривень. Фото: УНІАН

Якщо українці мають достатньо стажу та досягли необхідного віку, вони можуть вийти на пенсію. Однак багато тих, хто відповідає встановленим вимогам, вирішили продовжити свою трудову діяльність. Нині їх кількість становить 2,8 мільйона і їх рішення має сенс.

Про те, як відрізняються виплати у звичайних та працюючих пенсіонерів, розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Чи вигідно продовжувати працювати пенсіонерам

Пенсіонери, які продовжують трудову діяльність мають дещо більші виплати. Це пов'язано з тим, що вони отримують додатковий стаж та сплачують внески, які сприяють росту їх пенсій. За даними Пенсійного фонду:

середня пенсія для всіх категорій пенсіонерів становить 5 385,25 гривні;

середні виплати у працюючих пенсіонерів трохи більші — 5 661,05 гривні.

Таким чином, різниця у виплатах між працюючими та пенсіонерами, які завершили трудову діяльність, становить близько 275 гривень. Також помітна тенденція до швидшого росту виплат у громадян похилого віку, які продовжують працювати. З початку 2024 року:

Виплати для працюючих пенсіонерів зросли на 10,5%, тобто у середньому на 596,92 гривні. Виплати для непрацюючих пенсіонерів підвищились на 8,7%, що становить 466,61 гривні.

Виходячи з цих даних, стає очевидно, що пізній вихід на пенсію може бути вигідним українцям. Це дозволить підтримати їх фінансову стабільність та забезпечить збільшення їх пенсійних виплат.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що державні виплати мають критичне значення для більшості пенсіонерів. Однак у 2025 році деяким українцям можуть припинити нарахування пенсій.

Також ми розповідали, що в найближчому майбутньому пенсії українцям підвищувати не планують. Але це не означає, що люди похилого віку не можуть отримати додаткові кошти від держави.