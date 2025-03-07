Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как вернуть деньги за некачественный товар — правила в 2025 году arrow

Как вернуть деньги за некачественный товар — правила в 2025 году

7 марта 2025 19:05
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Можно ли вернуть деньги за некачественный товар — о каких правилах стоит знать
Продавец передает покупателю приобретенный товар. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Если товар оказался некачественным или сломался во время использования, его можно вернуть и забрать деньги. Например, если приобретенный в магазине смартфон не включается из-за программного сбоя, что доказала экспертиза, вам должны вернуть потраченные средства, даже если в день расторжения договора купли-продажи цена изменилась.

Об этом говорится в Telegram-канале "Защита прав потребителей".

Читайте также:

Как вернуть деньги, если покупка оказалась некачественной

Так, эксперты отметили, что если товар оказался некачественным и доказано, что существенный недостаток возник по вине производителя, а не потребителя, тогда у него есть право заменить товар на аналогичный или вернуть деньги. В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" на момент расторжения договора купли-продажи потребитель может рассчитывать:

  • на возврат суммы, указанной в чеке, если стоимость товара уменьшилась;
  • на возврат суммы, указанной на ценнике, если цена товара увеличилась.

"Итак, если цена товара в день расторжения договора купли-продажи уменьшилась, покупатель имеет право получить полную сумму уплаченных средств, указанных в расчетном документе", — говорится в сообщении.

Если цена товара в день расторжения договора купли-продажи увеличилась, потребитель имеет право получить большую сумму, то есть ту, которая указана в ценнике.

"Если ваши права потребителя нарушены и субъект хозяйствования отказывается выполнить ваши требования в соответствии с действующим законодательством — обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе", — подчеркнули эксперты.

Отметим, что не все приобретенные товары украинцы могут вернуть в магазины. Потребителям вместо этого предлагают обмен.

Также мы рассказывали о новых правилах возврата пищевых продуктов, которые стали непригодными или опасными для употребления. Так, потребителям разрешили возвращать эти товары продавцу за 14 дней после покупки.

товары деньги смартфон покупка возврат
Реклама
Реклама
Реклама