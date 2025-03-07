Можно ли вернуть деньги за некачественный товар — о каких правилах стоит знать

Продавец передает покупателю приобретенный товар. Фото: Unsplash

Если товар оказался некачественным или сломался во время использования, его можно вернуть и забрать деньги. Например, если приобретенный в магазине смартфон не включается из-за программного сбоя, что доказала экспертиза, вам должны вернуть потраченные средства, даже если в день расторжения договора купли-продажи цена изменилась.

Об этом говорится в Telegram-канале "Защита прав потребителей".

Читайте также:

Как вернуть деньги, если покупка оказалась некачественной

Так, эксперты отметили, что если товар оказался некачественным и доказано, что существенный недостаток возник по вине производителя, а не потребителя, тогда у него есть право заменить товар на аналогичный или вернуть деньги. В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" на момент расторжения договора купли-продажи потребитель может рассчитывать:

на возврат суммы, указанной в чеке, если стоимость товара уменьшилась;

на возврат суммы, указанной на ценнике, если цена товара увеличилась.

"Итак, если цена товара в день расторжения договора купли-продажи уменьшилась, покупатель имеет право получить полную сумму уплаченных средств, указанных в расчетном документе", — говорится в сообщении.

Если цена товара в день расторжения договора купли-продажи увеличилась, потребитель имеет право получить большую сумму, то есть ту, которая указана в ценнике.

"Если ваши права потребителя нарушены и субъект хозяйствования отказывается выполнить ваши требования в соответствии с действующим законодательством — обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе", — подчеркнули эксперты.

Отметим, что не все приобретенные товары украинцы могут вернуть в магазины. Потребителям вместо этого предлагают обмен.

Также мы рассказывали о новых правилах возврата пищевых продуктов, которые стали непригодными или опасными для употребления. Так, потребителям разрешили возвращать эти товары продавцу за 14 дней после покупки.