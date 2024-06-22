Выплаты за контракт в ВСУ — сколько платят и какие документы нужно предоставить для получения денег

Военный с деньгами. Фото: Armyinform

При мобилизации в Украине человек может заключить контракт для службы в Вооруженных силах, если он отвечает всем установленным требованиям. Известна сумма единовременной выплаты после первого заключения контракта в ВСУ.

О том, как получить выплаты за первый контракт в ВСУ, какие документы нужны и порядок их подачи, рассказывает ТСН.

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Основные требования для принятия на службу

При отборе и принятии на военную службу по контракту основными требованиями являются:

Состояние здоровья и пригодность к военной службе по медицинским и психологическим показателям.

Физическая подготовленность и психологическая стойкость кандидата.

Базовое общее или высшее образование.

Мотивация к военной службе.

Уровень сформированности идейных ценностей, нравственных и профессиональных качеств.

Оформление личного дела кандидата

Кандидаты на военную службу по контракту, которые прошли отбор и отвечают всем требованиям, направляются по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в воинские части или учебные военные центры. Там им оформляют личное дело и выдают предписание.

Чтобы оформить личное дело кандидата, требуются следующие документы:

послужной список;

автобиография (в двух экземплярах от руки и печатная);

письменное заявление кандидата с обязательной резолюцией начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки;

характеристика (резюме) с места работы или учебы;

служебная характеристика с последнего места прохождения военной службы (для военнообязанных) (при необходимости);

рекомендательное письмо воинской части (при наличии);

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

письменное согласие на проведение специальной проверки сведений (при необходимости);

копия паспорта гражданина Украины (копия ID-паспорта гражданина Украины);

копия справки о присвоении идентификационного номера;

копия документа о рождении;

копия документов по образованию;

копия документа военного учета;

копия документа о браке (расторжение брака);

копия документов о рождении детей;

справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки);

справка о месте регистрации;

справка военно-врачебной комиссии (о пригодности по состоянию здоровья к прохождению военной службы по контракту);

карточка медицинского осмотра кандидата;

справка об определении группы крови и резус-принадлежности;

справка из МВД Украины об отсутствии судимостей или их погашении (справки управления информационных технологий ГУ МВД Украины);

сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра;

сертификат о психологическом состоянии здоровья кандидата;

лист изучения личностных качеств кандидата;

карта профессионально-психологического отбора кандидата;

карточка профессионального отбора кандидата;

результаты психологического тестирования;

выписка из протокола заседания аттестационной комиссии (при необходимости);

фотографии 9х12 — 1 шт, 3х4 — 2 шт и документы медицинского осмотра кандидата приобщаются к конверту заднего переплета личного дела.

Кандидата на военную службу по контракту должны оформить до отправки в воинскую часть или учебный военный центр не позднее, чем за трое суток.

Кто может получить выплаты за первый контракт

Единовременное пособие выплачивается военнослужащим сразу после заключения первого контракта.

Эту выплату получают:

лица, принимаемые на должности рядового состава сроком три года;

лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком три года и более;

лица, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком год и более;

лица, подписавшие контракт сроком на пять лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу ), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Сколько платят за первый контракт в ВСУ

Минимальная сумма ежемесячного денежного довольствия для военнослужащих Вооруженных Сил Украины составляет 20 100 гривен согласно указам президента и решению Министерства обороны от 1 февраля 2023 года.

При заключении первого контракта в 2024 году военнослужащим предоставляется единовременная денежная помощь в следующем размере:

для рядового состава - 24 224 гривны;

- 24 224 гривны; для сержантского и старшинского состава - 27 252 гривны;

- 27 252 гривны; для офицерского состава – 30 280 гривны.

Также предусмотрено дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях в размере 100 тысяч гривен с 24 февраля 2022 согласно постановлению Кабинета Министров. Еще можно получить дополнительное вознаграждение за выполнение специальных задач вне боевых действий в размере 30 тысяч гривен, а за каждые 30 дней пребывания на передовой выплачивается 70 тысяч гривен.

Как подать документы в рассрочку

Для получения денежной помощи военнослужащий представляет рапорт на имя командира после вступления в силу первого контракта и начала исполнения обязанностей по должности на основании приказа.

Важным условием является то, что лицам, заключившим первый контракт во время учебы в высших военных учебных заведениях или других военных учебных подразделениях, единовременное пособие выплачивается только после окончания обучения в этих учебных заведениях и перехода в воинскую часть для последующей службы.

Преимущества контрактной службы

В Министерстве обороны отметили, что лучше добровольно стать контрактником, чем попасть под принудительную мобилизацию.

Граждане, которые решат подписать контракт на службу в Вооруженных силах Украины, получат определенные льготы, например, при покупке автомобиля или квартиры. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, отметив, что таких льгот много.

"Люди, которые будут подписывать контракт, получат определенные льготы. 50% на квартиру, если человек берет квартиру в кредит. Плюс после первого контракта еще 100 тысяч гривен человек может получать. Если хочет купить машину, то также в течение трех месяцев после подписания контракта можно будет получить 150 тысяч гривен", — сказал он.

Для получения более подробной информации о льготах для контрактников, а также о доступных вакансиях и условиях службы, можно обратиться в рекрутинговые центры. Спикер Минобороны отметил, что они не раздают повесток, но предоставляют всю необходимую информацию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.

Мы также сообщали, что две категории военнообязанных украинцев могут подписать контракт с ВСУ на один год даже во время войны. По истечении срока контракта военнослужащие могут уволиться.