Зимняя есть Подтрика — в ПриватБанке объяснили, как получить без смартфона

Одна тысяча гривен. Фото: пресс-служба НБУ

Украинцы, которые не пользуются современными мобильными телефонами, не останутся без одной тысячи гривен, которую государство выплачивает в рамках "Зимової єПідтримки".

Об этом журналистам издания "На пенсии" рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

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Там объяснили, что граждане могут обратиться в банк, подать заявление и открыть банковский счет.

"Специалист по обслуживанию клиентов в любом отделении поможет вам это сделать. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон", — рассказали в банке.

Клиенту сообщат, когда карта появится. Тогда ее можно будет забрать в отделении финучреждения.

"Это будет физическая пластиковая карта, которой можно рассчитаться за украинские товары, лекарства, оплату коммунальных услуг. Снять наличные с нее не удастся", — рассказали в ПриватБанке.

По состоянию на сегодняшний день банк только работает над оформлением карт, поэтому клиенты их еще не получают.

Как украинцы смогут использовать полученные деньги

Проверить банки-партнеры программы на официальном портале. Заявку могут подать пенсионеры, так и граждане без индивидуального налогового номера по религиозным соображениям.

оплату коммунальных услуг;

приобретение военных облигаций;

перечислить в благотворительные фонды.

Ранее доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил, стоит ли украинцам инвестировать зимнюю тысячу. Так, по мнению эксперта, эти деньги лучше затраты на актуальные нужды.

Также мы рассказывали, что через несколько дней после запуска программы "Зимова є Підтримка" украинцы получили выплаты на сумму более 720 миллионов гривен.