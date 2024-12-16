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Як отримати 1000 грн людям без смартфона — українцям пояснили

16 грудня 2024 20:34
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зимова єПідтрика — у ПриватБанку пояснили, як отримати без смартфона
Одна тисяча гривень. Фото: пресслужба НБУ
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українці, які не користуються сучасними мобільними телефонами, не залишаться без однієї тисячі гривень, яку держава виплачує в рамках "Зимової єПідтримки".  

Про це журналістам видання "На пенсії" розповіли у пресслужбі ПриватБанку. 

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Там пояснили, що громадяни можуть звернутися до банку, подати заяву та відкрити банківський рахунок. Саме на нього зарахують кошти. 

"Спеціаліст з обслуговування клієнтів у будь-якому відділенні допоможе вам це зробити. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон", — розповіли у банку.

Клієнту повідомлять, коли картка з’явиться у наявності. Тоді її можна буде забрати у відділенні фінустанови. 

"Це буде фізична пластикова картка, якою можна розрахуватися за українські товари, ліки, оплату комунальних послуг. Зняти готівку з неї не вдасться", — розповіли у ПриватБанку. 

Станом на зараз банк лише працює над оформленням карток, тож клієнти їх не ще не отримують. 

Як українці зможуть використати отримані гроші

Перевірити банки-партнери програми на офіційному порталі. Заявку можуть подати пенсіонери, так і громадяни без індивідуального податкового номера з релігійних міркувань. Кошти можна використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • придбання військових облігацій;
  • перерахувати у благодійні фонди. 

Раніше доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснив, чи варто українцям інвестувати зимову тисячу. Так, на думку експерта, ці гроші краще витрати на актуальні потреби.

Також ми розповідали, що за кілька днів після запуску програми "Зимова єПідтримка" українці отримали виплати на суму понад 720 мільйонів гривень. 

ПриватБанк фінансова допомога гроші єПідтримка смартфон

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