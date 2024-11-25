Льготы после смены места жительства — как оформить и какие документы нужны

Люди в Пенсионном фонде. Фото: УНИАН

Многие граждане Украины, имеющие право на льготу или субсидию, изменили место жительства из-за военных действий. Некоторые из них могут не знать, как оформить помощь по новому адресу.

О том, как оформить льготы после переезда и что для этого нужно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Нужно ли отменять льготы по старому адресу

После переезда у многих граждан, имеющих право на государственную помощь в виде социальных льгот, возникает вопрос, нужно ли подавать заявление об аннулировании льгот по месту регистрации и как оформить выплаты по новому адресу.

В Пенсионном фонде пояснили, что никаких заявлений о прекращении поддержки по старому месту жительства подавать не нужно. Украинцам достаточно подать заявление о назначении льгот по новому адресу.

Как оформить льготы после переезда

Первое, что нужно сделать — обратиться в Пенсионный фонд с просьбой внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы. При этом нужно предоставить документы, подтверждающие фактическое место жительства:

договор аренды, если человек снимает жилье;

справка о взятии на учет внутри перемещенного лица.

Если у человека нет таких документов необходимо составить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства. Эта процедура проводится органами местного самоуправления по запросу Пенсионного фонда Украины.

Заявление на получение льготы должно содержать информацию о новом адресе, чтобы система могла обновить данные и обеспечить дальнейшее оказание помощи. В Пенсионном фонде Украины подчеркнули, что такие действия необходимы для правильного учета льготников в базе, что позволит избежать задержек или ошибок при начислении социальных выплат.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что субсидию получают украинцы, которым тяжело самостоятельно оплачивать коммунальные услуги. Однако существует несколько оснований для отмены помощи от государства.

Также мы рассказывали, что из-за военных действий многие граждане Украины сменили место жительства. Однако даже за пустующее помещение украинцы продолжают получать платежи за коммунальные услуги.