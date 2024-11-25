Пільги після зміни місця проживання — як оформити та які документи потрібні

Люди в Пенсійному фонді. Фото: УНІАН

Багато громадян України, які мають право на пільгу або субсидію, змінили місце проживання через військові дії. Дехто з них може не знати, як оформити допомогу за новою адресою.

Про те, як оформити пільги після переїзду та що для цього потрібно, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Після переїзду в багатьох громадян, які мають право на державну допомогу у вигляді соціальних пільг, постає питання, чи потрібно подавати заяву про анулювання пільг за місце реєстрації та як оформити виплати за новою адресою.

В Пенсійному фонді пояснили, що ніяких заяв про припинення підтримки за старим місцем проживання подавати не потрібно. Українцям достатньо подати заяву про призначення пільг на нову адресу.

Як оформити пільги після переїзду

Перше, що потрібно зробити, — звернутись до Пенсійного фонду з проханням внести зміни до Реєстру осіб, які мають право на пільги. При цьому потрібно надати документи, які підтверджують фактичне місце проживання:

договір оренди, якщо людина винаймає житло;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Якщо людина не має таких документів, необхідно скласти акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання. Ця процедура проводиться органами місцевого самоврядування на запит Пенсійного фонду України.

Заява на отримання пільги повинна містити інформацію про нову адресу проживання, щоб система могла оновити дані та забезпечити подальше надання допомоги. У Пенсійному фонді України підкреслили, що такі дії необхідні для правильного обліку пільговиків у базі, що дозволить уникнути затримок або помилок при нарахуванні соціальних виплат.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що субсидію отримують українці, яким важко самостійно оплачувати комунальні послуги. Однак є кілька підстав для скасування допомоги від держави.

Також ми розповідали, що через військові дії багато громадян України змінили місце проживання. Однак навіть за пусте приміщення українці продовжують отримувати платіжки за комунальні послуги.