Больничный во время мобилизации — как учитывается этот процесс и какие изменения ввели

Военный и врач. Иллюстративное фото: Военно-медицинский журнал

Еще в прошлом году в Порядок исчисления средней зарплаты добавлен перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде. В частности, период службы при мобилизации без сохранения среднего заработка работодателем считается уважительной причиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Как учитывается больничный в период мобилизации

В ПФУ отмечают, что перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение воинской службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени.

"Таким образом, по наступившим с 07.06.2023 г. страховым случаям период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что у участников боевых действий (УБД) есть некоторые трудовые льготы и привилегии. Закон обеспечивает военных с удостоверением выплатами по временной нетрудоспособности, а также преимущественным правом на рабочее место при сокращении штата.

Также мы писали, что украинцы, связанные общим бытом с участниками боевых действий, могут рассчитывать на некоторые привилегии и гарантии. В частности, на родственников распространяются жилищные, коммунальные, транспортные, медицинские, образовательные, социальные, финансовые и другие льготы от государства.