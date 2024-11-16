Больничный во время мобилизации — как учитывается этот процесс и какие изменения ввели

Как учитывают больничный в период мобилизации — в ПФУ разъяснили
Еще в прошлом году в Порядок исчисления средней зарплаты добавлен перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде. В частности, период службы при мобилизации без сохранения среднего заработка работодателем считается уважительной причиной.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как учитывается больничный в период мобилизации
В ПФУ отмечают, что перечень уважительных причин, по которым не были отработаны календарные дни в расчетном периоде, дополнен периодом, в течение которого работник проходил:
- срочную военную службу;
- военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;
- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
- военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение воинской службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, и за ним не сохранялся работодателем средний заработок в течение этого времени.
"Таким образом, по наступившим с 07.06.2023 г. страховым случаям период военной службы по призыву во время мобилизации на особый период без сохранения работодателем средней заработной платы считается уважительной причиной и исключается из расчета средней заработной платы, что может существенно увеличить сумму страховой выплаты", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что у участников боевых действий (УБД) есть некоторые трудовые льготы и привилегии. Закон обеспечивает военных с удостоверением выплатами по временной нетрудоспособности, а также преимущественным правом на рабочее место при сокращении штата.
Также мы писали, что украинцы, связанные общим бытом с участниками боевых действий, могут рассчитывать на некоторые привилегии и гарантии. В частности, на родственников распространяются жилищные, коммунальные, транспортные, медицинские, образовательные, социальные, финансовые и другие льготы от государства.
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