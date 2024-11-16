Лікарняний під час мобілізації — як обчислюється цей процес і які зміни запровадили

Військовий та лікарка. Ілюстративне фото: Військово-медичний часопис

Ще минулого року до Порядку обчислення середньої зарплати додано перелік поважних причин, через які не були відпрацьовані календарні дні у розрахунковому періоді. Зокрема, період служби під час мобілізації без збереження середнього заробітку роботодавцем вважається поважною причиною.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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У ПФУ зазначають, що перелік поважних причин, з яких не були відпрацьовані календарні дні у розрахунковому періоді, доповнено періодом, протягом якого працівник проходив:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, і за ним не зберігався роботодавцем середній заробіток протягом цього часу.

"Таким чином, за страховими випадками, що настали з 07.06.2023 р., період військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період без збереження роботодавцем середньої заробітної плати вважається поважною причиною та виключається із розрахунку середньої заробітної плати, що може суттєво збільшити суму страхової виплати", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що учасники бойових дій (УБД) мають деякі трудові пільги та привілеї. Закон забезпечує військових із посвідченням виплатами щодо тимчасової непрацездатності, а також переважним правом на робоче місце при скороченні штату.

Також ми писали, що українці, пов'язані спільним побутом з учасниками бойових дій, можуть розраховувати на певні привілеї та гарантії. Зокрема на родичів поширюються житлові, комунальні, транспортні, медичні, освітні, соціальні, фінансові та інші пільги від держави.