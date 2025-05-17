Штрафы для рыбаков — каким орудием нельзя ловить рыбу в 2025 году

Мужчина держит рыбу.Фото: УНИАН

Украинцы, которым нравится ходить на рыбалку весной и летом, уже открыли сезон. Но перед тем, как идти на речку стоит помнить о законах, чтобы не получить штраф. За серьезные нарушения, например, за вылов рыбы сеткой, придется заплатить немалую сумму.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как украинцам сходить на рыбалку и не нарушить установленные правила.

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Любителям такой рыбалки грозит штраф, поскольку использование таких орудий — административное или уголовное нарушение в зависимости от масштаба и обстоятельств. Размер штрафа составит:

за первое нарушение — от 340 до 680 гривен;

за повторное — до 1 360 гривен.

К тому же нарушитель должен возместить убытки, которые получило рыбное законодательство. Какую именно сумму придется заплатить — зависит от количества и вида незаконно выловленной рыбы.

Также важно помнить, что по Правилам любительского и спортивного рыболовства, во время нереста одному человеку разрешается ловить не более трех килограммов рыбы. А крючков должно быть два на рыбака. Также можно использовать спиннинг с одной искусственной приманкой.

Ловить рыбу можно только на участках, где разрешено любительское рыболовство во время весенне-летнего запрета.

Напомним также, что украинцев могут оштрафовать за вылов раков. Размер штрафа за одного незаконно выловленного рака составляет превышает 3 тыс. гривен. Узнавайте также, действует ли запрет на жарку шашлыков на природе в 2025 году.