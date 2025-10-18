Видео
Дата публикации 18 октября 2025 12:24
обновлено: 12:24
Как получить досрочную пенсию женщине, воспитывающей тяжелобольного ребенка — в ПФУ ответили
Женщина держит ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине право на досрочную пенсию предоставляется матерям, которые воспитывали тяжело больных детей без установленной инвалидности. Для этого женщинам нужно иметь 15 лет страхового стажа.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Подробнее о досрочной пенсии для матерей тяжелобольных детей

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" речь идет о матерях, которые до шестилетнего возраста воспитывали тяжело больных детей (без свидетельства об инвалидности). За такими женщинами закреплено право выходить на пенсию досрочно, а именно:

  • по достижении возраста 50-летнего возраста;
  • если есть не менее 15 лет страхового стажа.

При этом, как отмечают в ПФУ, тяжелобольными детьми считаются те, кто болеет:

  • тяжелое перинатальное поражение нервной системы;
  • тяжелый врожденный порок развития;
  • редкое орфанное заболевание;
  • онкологическое, онкогематологическое заболевание;
  • детский церебральный паралич;
  • тяжелое психическое расстройство;
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • острое или хроническое заболевание почек IV степени.

Также к числу тяжелобольных относятся дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Удостовериться, что у ребенка есть тяжелая болезнь, но не установлена инвалидность можно, если оформить:

  • удостоверение получателя государственной помощи на больных детей, которым не установлена инвалидность;
  • справку из медицинского учреждения о том, что ребенок имел заболевания, описанные выше, до достижения шестилетнего возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, что граждане, которые являются борцами за независимость Украины в 20 веке, получают надбавки к своим пенсионным выплатам. Размер доплат составляет 5 тысяч гривен. Надбавки назначают на основе справки, которая подтверждает соответствующий статус.

Ранее мы рассказывали, что часть женщин в селах могут воспользоваться государственными льготами. Речь идет о досрочном выходе на пенсию и скидку в 100% на оплату коммуналки. Также мы рассказывали, что пенсионерам могут пересчитать выплаты, если появились новые обстоятельства. По закону, обращаться за перерасчетом можно по трем причинам.

