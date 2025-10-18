Как получить досрочную пенсию женщине, воспитывающей тяжелобольного ребенка — в ПФУ ответили

Женщина держит ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине право на досрочную пенсию предоставляется матерям, которые воспитывали тяжело больных детей без установленной инвалидности. Для этого женщинам нужно иметь 15 лет страхового стажа.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" речь идет о матерях, которые до шестилетнего возраста воспитывали тяжело больных детей (без свидетельства об инвалидности). За такими женщинами закреплено право выходить на пенсию досрочно, а именно:

по достижении возраста 50-летнего возраста;

если есть не менее 15 лет страхового стажа.

При этом, как отмечают в ПФУ, тяжелобольными детьми считаются те, кто болеет:

тяжелое перинатальное поражение нервной системы;

тяжелый врожденный порок развития;

редкое орфанное заболевание;

онкологическое, онкогематологическое заболевание;

детский церебральный паралич;

тяжелое психическое расстройство;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острое или хроническое заболевание почек IV степени.

Также к числу тяжелобольных относятся дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Удостовериться, что у ребенка есть тяжелая болезнь, но не установлена инвалидность можно, если оформить:

удостоверение получателя государственной помощи на больных детей, которым не установлена инвалидность;

справку из медицинского учреждения о том, что ребенок имел заболевания, описанные выше, до достижения шестилетнего возраста.

Что еще стоит знать

