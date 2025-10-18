Відео
Як матері тяжкохворої дитини отримати дострокову пенсію — умови

Як матері тяжкохворої дитини отримати дострокову пенсію — умови

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 12:24
Оновлено: 12:24
Як отримати дострокову пенсію жінці, яка виховує тяжкохвору дитину — у ПФУ відповіли
Жінка тримає дитину на руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні право на дострокову пенсію надається матерям, які виховували тяжко хворих дітей без встановленої інвалідності. Для цього жінкам потрібно мати 15 років страхового стажу.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ). 

Читайте також:

Детальніше про дострокову пенсію для матерів тяжкохворих дітей

Відповідно до Закону  України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" йдеться про матерів, які до шестирічного віку виховували тяжко хворих дітей (без свідоцтва про інвалідність). За такими жінками закріплене право виходити на пенсію достроково, а саме:

  • після досягнення віку 50-річного віку;
  • якщо є не менше ніж 15 років страхового стажу.

При цьому, як зазначають у ПФУ, тяжкохворими дітьми  вважаються ті, хто хворіє на:

  • тяжке перинатальне ураження нервової системи;
  • тяжку вроджену ваду розвитку;
  • рідкісне орфанне захворювання;
  • онкологічне, онкогематологічне захворювання;
  • дитячий церебральний параліч;
  • тяжкий психічний розлад;
  • цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);
  • гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня. 

Також до числа тяжкохворих належать діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа або
паліативної допомоги.

Засвідчити, що у дитини є тяжка хвороба, але не встановлена інвалідність, можна:

  • посвідченням одержувача державної допомоги на хворих дітей, яким не встановлена інвалідність;
  • довідкою з медичного закладу про те, що дитина мала захворювання, описані вище, до досягнення шестирічного віку.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що громадяни, які є борцями за незалежність України у 20 столітті, отримують надбавки до своїх пенсійних виплат. Розмір доплат становить 5 тисяч гривень. Надбавки призначають на основі довідки, яка підтверджує відповідний статус.

Раніше ми розповідали, що частина жінок у селах можуть скористатися державними пільгами. Йдеться про достроковий вихід на пенсію та знижку у 100% на оплату комуналки. Також ми розповідали, що пенсіонерам можуть перерахувати виплати, якщо з'явилися нові обставини. За законом, звертатися за перерахунком можна з трьох причин. 

Автор:
Віталій Чайка
Автор:
Віталій Чайка
