Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Как компании работают во время войны в Украине — ответ Гундера arrow

Как компании работают во время войны в Украине — ответ Гундера

20 января 2025 20:39
Карина Приходько - Редактор
Бизнес в Украине во время войны — как работают американские компании
Андрей Гундер (слева) в Украинском доме в Давосе. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

После того, как началась полномасштабная война в Украине, американский бизнес также начал воевать. Однако у него были бои с цифровыми атаками.

Об этом заявил президент американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Как работают мировые компании во время войны в Украине

"Даже до того, как первая российская ракета 24 февраля 2022 года была выпущена на Украину и российские войска начали наступать на Киев, американский бизнес уже воевал. Однако это была не физическая война с оружием, а цифровые атаки", — заявил Гундер.

Он припомнил, что крупная компания Microsoft уже боролась с кибератаками и, по его мнению, это феноменально. Президент американской торговой палаты в Украине считает, что Украина продолжает стоять, потому что у мировых компаний есть новые технологии, киберпространство, бесперебойная работа Интернета и техника, которая поддерживает работу банков.

"Такие компании, как Visa, MasterCard, Citibank готовились к войне. Мы изъяли бумажные деньги, потому что нам сказали, что ничего не будет работать. Однако все продолжало работать бесперебойно. И вы все знаете такие компании, как Amazon, AWS, Microsoft и Google. Если во время Второй мировой войны самым безопасным местом для критически важной инфраструктуры было под землей, то сегодня оно в "облаке". И именно поэтому мы имеем эти бесперебойные сервисы", — подчеркнул Гундер.

В то же время он привел пример компании Илона Маска, которая разработала Sparlink и отметил, что без него на передовой не может обойтись ни один солдат. Поэтому бесперебойная связь в современное время сверхважна.

Также он вспомнил, о компаниях ABCDS, Bungay, Adm, Cargill и Dreyfus. По его словам, все они продолжают работать в Черном море, портах и с товарами, которые выходят из Украины. В частности, речь идет о подсолнечном масле, пшенице и кукурузе. Согласно данным чиновника, в прошлом году экономика выросла на 3,6%.

McDonald's в Украине во время войны

Гундер убежден, что бизнес в Украине во время войны играет значительную роль. Он объединяет и помогает. И даже несмотря на обстрелы и нелегкое время страна открыта для нового сотрудничества.

"Приближается февраль и четвертый год полномасштабной войны, и мы видим, что Украина открыта для бизнеса. Мы видим наших участников", — говорится в сообщении.

Президент американской торговой палаты в Украине напомнил, что 18 января в заведение McDonald's, расположенное возле станции метро "Лук'яновская" в Киеве, попала вражеская баллистическая ракета. Как известно, это первый McDonald's в Украине, он был открыт в 1997 году.

К счастью, персоналу и посетителям удалось эвакуироваться и быть в укрытиях. Но, по словам Гундера, самое главное то, что такие заведения в Украине открыты. И за время войны компания открыла по всей стране 22 новых ресторана и продолжают делать это дальше.

Современные технологии и война

"Эта война изменила ведение войны на региональном уровне. Мы видим инновации, которые появляются, особенно в области беспилотников и в других секторах безопасности и обороны. Мы создали совершенно новый комитет по вопросам безопасности и обороны", — отметил Гундер.

Он убежден, что многие новые компании в оборонном секторе, которые приходят в Украину, изучают искусственный интеллект, сочетают его с технологиями и технологиями беспилотников, а это — будущее войны.

"Украина на передовой имеет непревзойденный опыт, знания, и я думаю, что это ключевой сектор, который мы наблюдаем. Итак, вы знаете, мой месседж заключается в том, что Украина открыта для бизнеса, American Business Today работает в Украине. Американский бизнес играет значительную роль в поддержке Украины в течение этого времени", — подытожил президент американской торговой палаты в Украине.

Напомним, 18 января заведение McDonald's в Киеве пострадало в результате атаки россиян. Это уже в четвертый раз за полномасштабную войну. Представители популярной сети обещали восстановить ресторан, несмотря на значительный масштаб разрушений.

Также мы писали, что McDonald's регистрирует новые товарные знаки в России.

обстрелы Давос экономика война в Украине Экономический форум

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:07 Волкер назвал главную цель Трампа в отношении Украины

20:56 Сколько одесситы будут со светом во вторник — графики на завтра

20:54 Украина будет сотрудничать с США для мира — обращение Зеленского

20:43 Инаугурация Трампа в Капитолии — фоторепортаж Новини.LIVE

20:39 Как компании работают во время войны в Украине — ответ Гундера

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:32 Батагов забил первый гол в Турции — видео

20:17 В США есть только два пола — Трамп отменил гендерные реформы

20:04 Фридман впервые прокомментировал интервью с Зеленским

20:02 Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией с инаугурацией

20:00 Кого из студентов могут призвать в январе в 2025 году

21:07 Волкер назвал главную цель Трампа в отношении Украины

20:56 Сколько одесситы будут со светом во вторник — графики на завтра

20:54 Украина будет сотрудничать с США для мира — обращение Зеленского

20:43 Инаугурация Трампа в Капитолии — фоторепортаж Новини.LIVE

20:39 Как компании работают во время войны в Украине — ответ Гундера

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:32 Батагов забил первый гол в Турции — видео

20:17 В США есть только два пола — Трамп отменил гендерные реформы

20:04 Фридман впервые прокомментировал интервью с Зеленским

20:02 Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией с инаугурацией

20:00 Кого из студентов могут призвать в январе в 2025 году

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка