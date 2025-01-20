Бизнес в Украине во время войны — как работают американские компании

Андрей Гундер (слева) в Украинском доме в Давосе. Фото: скриншот из видео

После того, как началась полномасштабная война в Украине, американский бизнес также начал воевать. Однако у него были бои с цифровыми атаками.

Об этом заявил президент американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Даже до того, как первая российская ракета 24 февраля 2022 года была выпущена на Украину и российские войска начали наступать на Киев, американский бизнес уже воевал. Однако это была не физическая война с оружием, а цифровые атаки", — заявил Гундер.

Он припомнил, что крупная компания Microsoft уже боролась с кибератаками и, по его мнению, это феноменально. Президент американской торговой палаты в Украине считает, что Украина продолжает стоять, потому что у мировых компаний есть новые технологии, киберпространство, бесперебойная работа Интернета и техника, которая поддерживает работу банков.

"Такие компании, как Visa, MasterCard, Citibank готовились к войне. Мы изъяли бумажные деньги, потому что нам сказали, что ничего не будет работать. Однако все продолжало работать бесперебойно. И вы все знаете такие компании, как Amazon, AWS, Microsoft и Google. Если во время Второй мировой войны самым безопасным местом для критически важной инфраструктуры было под землей, то сегодня оно в "облаке". И именно поэтому мы имеем эти бесперебойные сервисы", — подчеркнул Гундер.

В то же время он привел пример компании Илона Маска, которая разработала Sparlink и отметил, что без него на передовой не может обойтись ни один солдат. Поэтому бесперебойная связь в современное время сверхважна.

Также он вспомнил, о компаниях ABCDS, Bungay, Adm, Cargill и Dreyfus. По его словам, все они продолжают работать в Черном море, портах и с товарами, которые выходят из Украины. В частности, речь идет о подсолнечном масле, пшенице и кукурузе. Согласно данным чиновника, в прошлом году экономика выросла на 3,6%.

McDonald's в Украине во время войны

Гундер убежден, что бизнес в Украине во время войны играет значительную роль. Он объединяет и помогает. И даже несмотря на обстрелы и нелегкое время страна открыта для нового сотрудничества.

"Приближается февраль и четвертый год полномасштабной войны, и мы видим, что Украина открыта для бизнеса. Мы видим наших участников", — говорится в сообщении.

Президент американской торговой палаты в Украине напомнил, что 18 января в заведение McDonald's, расположенное возле станции метро "Лук'яновская" в Киеве, попала вражеская баллистическая ракета. Как известно, это первый McDonald's в Украине, он был открыт в 1997 году.

К счастью, персоналу и посетителям удалось эвакуироваться и быть в укрытиях. Но, по словам Гундера, самое главное то, что такие заведения в Украине открыты. И за время войны компания открыла по всей стране 22 новых ресторана и продолжают делать это дальше.

Современные технологии и война

"Эта война изменила ведение войны на региональном уровне. Мы видим инновации, которые появляются, особенно в области беспилотников и в других секторах безопасности и обороны. Мы создали совершенно новый комитет по вопросам безопасности и обороны", — отметил Гундер.

Он убежден, что многие новые компании в оборонном секторе, которые приходят в Украину, изучают искусственный интеллект, сочетают его с технологиями и технологиями беспилотников, а это — будущее войны.

"Украина на передовой имеет непревзойденный опыт, знания, и я думаю, что это ключевой сектор, который мы наблюдаем. Итак, вы знаете, мой месседж заключается в том, что Украина открыта для бизнеса, American Business Today работает в Украине. Американский бизнес играет значительную роль в поддержке Украины в течение этого времени", — подытожил президент американской торговой палаты в Украине.

Напомним, 18 января заведение McDonald's в Киеве пострадало в результате атаки россиян. Это уже в четвертый раз за полномасштабную войну. Представители популярной сети обещали восстановить ресторан, несмотря на значительный масштаб разрушений.

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