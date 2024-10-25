Как правильно экономить электроэнергию в Украине? Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Счетчик электроэнергии. Фото: Фото: f1g.fr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В наше время особенно важно экономно подходить к использованию электроэнергии. Во-первых, в Украине разрушена, повреждена или захвачена значительная часть генерации и чрезмерные нагрузки могут привести к новым блекаутам. А во-вторых, действующие тарифы на свет в Украине, так или иначе, заставят ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Либо же платить достаточно большие деньги по счетам за свет.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно экономить электроэнергию и сколько электричества в среднем потребляют бытовые приборы.

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С 1 июня 2024 года для бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт-ч. При использовании двухзонного счетчика ночной тариф составит 2,16 грн за кВт-ч. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025 года.

Кроме того, в период с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 владельцы электрических отопительных систем смогут воспользоваться льготным тарифом. В таком случае цена составит 2,64 грн за кВт-ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2025 году повышение тарифов на коммунальные услуги. Электроэнергия не станет исключением. Основные причины роста цен связаны с трудностями энергетического сектора и дефицитом государственного бюджета.

Председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предполагает, что к концу отопительного сезона, а возможно и раньше, стоимость одного киловатта для населения составит 4,7 грн.

Сколько электроэнергии в среднем потребляют бытовые электроприборы

Сколько электроэнергии в среднем потребляют бытовые электроприборы. Инфографика: Новини.LIVE

Как правильно экономить электроэнергию

Используйте ноутбук

Используйте ноутбук, а не настольный компьютер. Ноутбуки потребляют в среднем от 20 до 50 Вт электроэнергии, в то время как настольные компьютеры от 60 до 200 Вт. Это связано с тем, что ноутбуки работают от батареи, а настольные компьютеры постоянно подключены к источнику питания и постоянно потребляют энергию.

Не забывайте отключать ноутбук и док-станцию от сети после полной зарядки. Это не только снижает энергопотребление, но и помогает оптимально использовать батарею ноутбука, продлевая срок службы.

Выключайте приборы

Выключайте все приборы из розеток при выходе из дома. Фантомная нагрузка, или "вампирская энергия", — это электричество, которое потребляют устройства, когда они выключены или находятся в спящем режиме, но остаются подключенными к сети.

Многие электронные устройства и офисное оборудование, такие как компьютеры, принтеры и зарядные устройства для телефонов, продолжают потреблять энергию даже в спящем режиме. Фантомная перегрузка может составлять до 15% общего потребления электроэнергии.

Используйте светодиодные лампы

Светодиодные (LED) лампы служат дольше, чем лампы накаливания или галогенные лампы. Они энергоэффективны, очень долговечны и экономят ваши деньги. Кроме того, светодиодные лампы меньше нагреваются, что делает их более безопасными для использования в домашних условиях.

Заряжайте телефон в авиарежиме

При зарядке телефона переключитесь в авиарежим. В этом режиме телефон не будет тратить энергию на поиск сигнала сотовых башен и определение местоположения с помощью GPS.

Чем выше яркость экрана, тем больше энергии потребляется, а вибрация потребляет больше энергии, чем мелодия вызова. Использование режима низкого потребления помогает экономить заряд батареи и уменьшает потребление. Кроме того, старайтесь не использовать телефон во время зарядки, чтобы процесс проходил быстрее и эффективнее.

Переведите бойлер в экономичный режим

Важно знать, как экономить электроэнергию при использовании бойлера. Во-первых, установите бойлер в экономичный режим, чтобы уменьшить потребление энергии. Один раз в неделю повышайте температуру до 90 градусов, чтобы предотвратить размножение бактерий внутри бака.

Не забывайте регулярно обслуживать бойлер, поскольку ТЭН может покрываться накипью, что увеличивает потребление электроэнергии. Также не следует выключать бойлер от розетки; лучше, чтобы он поддерживал заданную температуру, так он потребляет меньше электроэнергии.

Утеплите помещение

Позаботьтесь об утеплении вашего помещения, чтобы уменьшить нежелательную утечку тепла. Двухкамерные окна, отсутствие щелей и утепление фасада помогут снизить затраты на отопление, будь то электрические обогреватели или централизованное отопление.

Полностью загружайте стиральную и посудомоечную машину

Правильная эксплуатация стиральной и посудомоечной машины также поможет избежать перерасхода электроэнергии. Всегда загружайте их на полную мощность, чтобы максимально эффективно использовать энергию.

Если у вас стоит выбор между ручной мойкой посуды и использованием посудомоечной машины, помните, что для экономии электроэнергии лучше мыть посуду вручную. Посудомоечная машина экономит больше воды, но не электроэнергии.

Правильно пользуйтесь чайником

Эффективное использование электрочайника — это тоже действенный способ экономии электроэнергии. Кипятите только необходимое количество воды, а не полный чайник, если вам нужна одна чашка. Также можно вскипятить воду и перелить в термос, чтобы она дольше оставалась теплой, и вам не приходилось ее снова подогревать.

Напомним, в ДТЭК отчитались о подготовке к зиме. Энергетики восстанавливали поврежденные генерации и проводили работы по укреплению электросетей.

Также мы писали, повлияют ли первые заморозки на электроснабжение. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, на энергосистему Украины больше всего влияют длительные снижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления, что может сказаться на ее работе.