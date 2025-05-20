Платить меньше за свет — как украинцам сохранить деньги на оплате коммуналки

Свет в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Чтобы экономить на счетах за электроэнергию украинцам нужно следить за состоянием бытовых приборов и пользоваться ими рационально. Однако это не единственные способы, которые позволят уменьшить суммы в платежках.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каких правил нужно придерживаться, чтобы суммы в платежках за свет были по карману.

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Выключите свет и приборы, если их не используете

Один из самых простых способов экономить электроэнергию. Так, если выходите из комнаты, то можете выключать в ней свет и не включать, если заскочите туда всего на несколько секунд. Также выключайте телевизоры, компьютеры, кондиционеры и т.д., если для их работы нет необходимости.

Пользуйтесь LED-лампами

LED-лампы потребляют значительно меньше электроэнергии, чем традиционные. К тому же работают они дольше.

Стиральную и посудомоечную машины используйте правильно

Попробуйте полностью наполнять их водой — так мощность техники будет задействована на максимуме. Откажитесь от режимов "эконом" или "холодная стирка".

Используйте солнечную энергию, если это возможно

Можно установить солнечные панели на крыше своего жилья. Они будут генерировать собственную электроэнергию, а вы будете пользоваться светом.

Пересмотрите свой тариф и поставщика электроэнергии

Сравните тарифы и услуги различных поставщиков, тогда сможете выбрать оптимальный вариант для экономии.

Сэкономить на электроэнергии помогут даже элементарные бытовые привычки. Например, чистые люстры и плафоны светят ярче, чем грязные, а светлые стены и мебель в квартире отражают свет лучше, чем шкафы или столы темных цветов.

Напомним, что в мае и в последующие месяцы для украинцев будет действовать фиксированный тариф на электроэнергию - 4,32 грн/кВт-ч, а ночной тариф стоит для граждан 2,16 грн/кВт-ч. Известно, вырастут ли цены на свет в 2025 году. Узнавайте также, какими госпривилегиями могут пользоваться социально-уязвимые категории граждан.