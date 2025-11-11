Видео
Видео

Яйца, рыба и не только — какие еще продукты теперь стоят дороже

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 20:55
обновлено: 20:56
Инфляция и цены на продукты в Украине — как подорожали яйца, овощи, рыба и мясо
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в октябре 2025 года потребительские цены росли еще быстрее, чем в сентябре. Но показатель базовой инфляции оказалась самым низким с начала года.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Читайте также:

Инфляция в Украине

Так, темпы роста потребительских цен в Украине в октябре ускорилось до 0,9% по сравнению с 0,3% в сентябре. Но поскольку в октябре 2024 года потребительские цены выросли на 1,8% (за год), то по итогам октября 2025 года инфляция снизилась до 10,9%, тогда как в сентябре этот показатель составил 11,9%. Это самое низкое значение инфляции, которое фиксировалось в этом году. Пик инфляции пришелся на май — 15,9%.

Как изменились цены на продукты

На потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем цены на продукты питания выросли на 1,6%. Больше всего подорожали:

  • яйца — на 11%;
  • овощи — на 10,4%;
  • сало, молоко, рыба, продукты из рыбы, мясо, мясопродукты и сыры — прибавили в стоимости от 1 до 7%.
null
Как менялись цены на продукты в Украине. Скриншот: Госстат

Параллельно с этим на полках появились и более дешевые продукты. Речь идет о фруктах, сахаре, рисе и макаронных изделиях, которые в октябре подешевели на 2,6%.

Что будет дальше

Прогноз Национального банка Украины в Инфляционном отчете за октябрь свидетельствует о том, что инфляция по итогам 2025 года упадет до 9,2%, а к 2027 году показатель достигнет целевого значения в 5%.

"В течение следующих трех кварталов цены на овощи в Украине будут ниже, чем в прошлом году", — отмечается в документе.

Предполагается, что инфляция будет снижаться из-за высокого предложения продовольствия, на фоне улучшенных урожаев картофеля и других овощей.

Недавно мы писали о подорожании гречки в Украине. Так, цены подскочили с 35 грн за килограмм до 41 грн, и не исключено подорожание еще на 7-10% до конца 2025 года. Также мы рассказывали, на покупке каких продуктов можно сэкономить в ноябре. Так, большие скидки действуют в сети магазинов Сильпо и АТБ.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
