Инфляция и цены на продукты в Украине — как подорожали яйца, овощи, рыба и мясо

Яйца, рыба и не только — какие еще продукты теперь стоят дороже
В Украине в октябре 2025 года потребительские цены росли еще быстрее, чем в сентябре. Но показатель базовой инфляции оказалась самым низким с начала года.
Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.
Инфляция в Украине
Так, темпы роста потребительских цен в Украине в октябре ускорилось до 0,9% по сравнению с 0,3% в сентябре. Но поскольку в октябре 2024 года потребительские цены выросли на 1,8% (за год), то по итогам октября 2025 года инфляция снизилась до 10,9%, тогда как в сентябре этот показатель составил 11,9%. Это самое низкое значение инфляции, которое фиксировалось в этом году. Пик инфляции пришелся на май — 15,9%.
Как изменились цены на продукты
На потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем цены на продукты питания выросли на 1,6%. Больше всего подорожали:
- яйца — на 11%;
- овощи — на 10,4%;
- сало, молоко, рыба, продукты из рыбы, мясо, мясопродукты и сыры — прибавили в стоимости от 1 до 7%.
Параллельно с этим на полках появились и более дешевые продукты. Речь идет о фруктах, сахаре, рисе и макаронных изделиях, которые в октябре подешевели на 2,6%.
Что будет дальше
Прогноз Национального банка Украины в Инфляционном отчете за октябрь свидетельствует о том, что инфляция по итогам 2025 года упадет до 9,2%, а к 2027 году показатель достигнет целевого значения в 5%.
"В течение следующих трех кварталов цены на овощи в Украине будут ниже, чем в прошлом году", — отмечается в документе.
Предполагается, что инфляция будет снижаться из-за высокого предложения продовольствия, на фоне улучшенных урожаев картофеля и других овощей.
Недавно мы писали о подорожании гречки в Украине. Так, цены подскочили с 35 грн за килограмм до 41 грн, и не исключено подорожание еще на 7-10% до конца 2025 года. Также мы рассказывали, на покупке каких продуктов можно сэкономить в ноябре. Так, большие скидки действуют в сети магазинов Сильпо и АТБ.
Читайте Новини.LIVE!