Інфляція і ціни на продукти в Україні — як подорожчали яйця, овочі, риба та м'ясо

В Україні у жовтні 2025 року споживчі ціни зростали ще швидше, ніж у вересні. Але показник базової інфляції виявилася найнижчим від початку року.

Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.

Інфляція в Україні

Так, темпи зростання споживчих цін в Україні у жовтні прискорилося до 0,9% порівняно з 0,3% у вересні. Але оскільки в жовтні 2024 року споживчі ціни зросли на 1,8% (за рік), то за підсумками жовтня 2025 року інфляція зменшилася до 10,9%, тоді як у вересні цей показник склав 11,9%. Це найнижче значення інфляції, яке фіксувалося цього року. Пік інфляції припав на травень — 15,9%.

Як змінилися ціни на продукти

На споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем ціни на продукти харчування зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали:

яйця — на 11%;

овочі — на 10,4%;

сало, молоко, риба, продукти з риби, м’ясо, м’ясопродукти та сири — додали у вартості від 1 до 7%.

Як змінювалися ціни на продукти в Україні. Скриншот: Держстат

Паралельно з цим на полицях з’явилися й дешевші продукти. Йдеться про фрукти, цукор, рис та макаронні вироби, які у жовтні подешевшали до 2,6%.

Що буде далі

Прогноз Національного банку України у Інфляційному звіті за жовтень свідчить про те, що інфляція за підсумками 2025 року впаде до 9,2%, а до 2027 року показник сягне цільового значення у 5%.

"Впродовж наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік", — зазначається у документі.

Передбачається, що інфляція знижуватиметься через високу пропозицію продовольства на тлі покращених врожаїв картоплі та інших овочів.

Нещодавно ми писали про подорожчання гречки в Україні. Так, ціни підскочили з 35 грн за кілограм до 41 грн, і не виключено подорожчання ще на 7-10% до кінця 2025 року.