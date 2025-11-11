Відео
Україна
Яйця, риба і не тільки — які ще продукти тепер коштують дорожче

Яйця, риба і не тільки — які ще продукти тепер коштують дорожче

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 20:55
Оновлено: 21:30
Інфляція і ціни на продукти в Україні — як подорожчали яйця, овочі, риба та м'ясо
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у жовтні 2025 року споживчі ціни зростали ще швидше, ніж у вересні. Але показник базової інфляції виявилася найнижчим від початку року.

Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики

Інфляція в Україні 

Так, темпи зростання споживчих цін в Україні у жовтні прискорилося до 0,9% порівняно з 0,3% у вересні. Але оскільки в жовтні 2024 року споживчі ціни зросли на 1,8% (за рік), то за підсумками жовтня 2025 року інфляція зменшилася до 10,9%, тоді як у вересні цей показник склав 11,9%. Це найнижче значення інфляції, яке фіксувалося цього року.  Пік інфляції припав на травень — 15,9%.

Як змінилися ціни на продукти

На споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем ціни на продукти харчування зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали:

  • яйця — на 11%;
  • овочі — на 10,4%;
  • сало, молоко, риба, продукти з риби, м’ясо, м’ясопродукти та сири — додали у вартості від 1 до 7%. 
Як змінювалися ціни на продукти в Україні. Скриншот: Держстат

Паралельно з цим на полицях з’явилися й дешевші продукти. Йдеться про фрукти, цукор, рис та макаронні вироби, які у жовтні подешевшали до 2,6%. 

Що буде далі 

Прогноз Національного банку України у Інфляційному звіті за жовтень свідчить про те, що інфляція за підсумками 2025 року впаде до 9,2%, а до 2027 року показник сягне цільового значення у 5%. 

"Впродовж наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік", — зазначається у документі.

Передбачається, що інфляція знижуватиметься через високу пропозицію продовольства на тлі покращених врожаїв картоплі та інших овочів.

Нещодавно ми писали про подорожчання гречки в Україні. Так, ціни підскочили з 35 грн за кілограм до 41 грн, і не виключено подорожчання ще на 7-10% до кінця 2025 року. Також ми розповідали, на купівлі яких продуктів можна зекономити у листопаді. Так, великі знижки діють у мережі магазинів Сільпо та АТБ. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
