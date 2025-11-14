В Украине по-новому будут отслеживать денежные переводы — что нужно знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Уже с 22 ноября 2025 года все денежные переводы и расчеты в системе SWIFT будут отслеживаться "в цифре". Такие изменения связаны с переходом на единый стандарт ISO 20022 CBPR+.

Об этом сообщил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

"Брюссель, Бельгия — штаб-квартира SWIFT. Здесь 22 ноября текущего 2025 года все международные платежи и расчеты SWIFT переходят на единый стандарт ISO 20022 CBPR+. Банковские системы синхронизируются, цифровые платежи перестраиваются, SWIFT обновляется", — говорится в сообщении.

В чем будут заключаться изменения

Гончаров пояснил, что нововведение означает, что:

в этот день прекращается использование старого формата SWIFT MT (сообщение для банковских операций);

более 11 000 банков и финорганизаций из 200+ стран переходят на полностью цифровой язык обмена данными;

новый формат становится совместимым с блокчейнами и CBDC, закладывая основу для будущей архитектуры глобальных денег.

Когда заработают нововведения

Переход банковской системы будет внедряться поэтапно. 17 ноября 2025 года состоится официальное включение нового стандарта. С 17 по 24 ноября будет введено глобальное окно синхронизации всех регионов (Европа, Азия, США). А уже 22 ноября система полностью переключится на ISO 20022-only.

"Итак, после 22 ноября 2025 года начинается новая эра, когда каждое движение капитала становится цифрово отслеживаемым, а ликвидность — программируемой. И с января следующего 2026 года стартует активная интеграция CBDC и токенизированных активов — фактический переход к новой денежной системе", — подчеркнул директор Института развития экономики.

Он также добавил, что переход на единый стандарт ISO 20022 CBPR+ положит конец бумажным расчетам и станет началом цифрового контроля, где блокчейн становится частью официальной банковской инфраструктуры.

