В Україні по-новому відстежуватимуть грошові перекази — що треба знати

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Вже з 22 листопада 2025 року усі грошові перекази та розрахунки в системі SWIFT будуть відстежуватися "в цифрі". Такі зміни пов'язані з переходом на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+.

Про це повідомив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

"Брюссель, Бельгія — штаб-квартира SWIFT. Тут 22 листопада поточного 2025 року всі міжнародні платежі та розрахунки SWIFT переходять на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+. Банківські системи синхронізуються, цифрові платежі перебудовуються, SWIFT оновлюється", — йдеться у дописі.

В чому полягатимуть зміни

Гончаров пояснив, що нововведення означає, що:

цього дня припиняється використання старого формату SWIFT MT (повідомлення для банківських операцій);

понад 11 000 банків й фінорганізацій із 200+ країн переходять на повністю цифрову мову обміну даними;

новий формат стає сумісним із блокчейнами та CBDC, закладаючи основу для майбутньої архітектури глобальних грошей.

Коли запрацюють нововведення

Перехід банківської системи впроваджуватиметься поетапно.Так, 17 листопада 2025 року відбудеться офіційне включення нового стандарту. З 17 по 24 листопада буде запроваджене глобальне вікно синхронізації всіх регіонів (Європа, Азія, США). А вже 22 листопада система повністю перемикнеться на ISO 20022-only.

"Отже, після 22 листопада 2025 року починається нова ера, коли кожен рух капіталу стає цифрово відстежуваним, а ліквідність — програмованою. І з січня наступного 2026 року стартує активна інтеграція CBDC та токенізованих активів — фактичний перехід до нової грошової системи", — наголосив директор Інституту розвитку економіки.

Він також додав, що перехід на єдиний стандарт ISO 20022 CBPR+ покладе кінець паперовим розрахункам і стане початком цифрового контролю, де блокчейн стає частиною офіційної банківської інфраструктури.

