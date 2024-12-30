Выплаты для военных в 2025 году — какие будут суммы и условия

Украинские купюры, спрятанные в военной форме. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В 2025 году военнослужащим будут выплачивать денежную помощь в случае ранения во время прохождения службы, а также помощь для семей в случае их гибели. Речь идет о повышенном размере помощи, утвержденном в этом году.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №1090.

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Как отмечается, в рамках постановления, повышенную помощь будут выплачивать за ранения, полученные в период прохождения военной службы, однако не во время боевых действий, а также компенсации за гибель.

Единовременную денежную помощь назначают:

из-за гибели/смерти/признания без вести пропавшими. При этом с даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти, или с даты вступления в законную силу судебного решения о признании без вести пропавшим;

из-за установления инвалидности с даты, что указана в справке медико-социальной экспертной комиссии.

Денежную помощь в случае гибели или смерти будут выплачивать в следующем году членам семьи таких лиц в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, когда произошла гибель военного.

В 2025 году прожиточный минимум будет составлять 3028 гривен, то есть сумма выплаты будет достигать 2,27 млн грн.

Ранее размер выплаты за гибель военного (не в боевых действиях) был на уровне 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В зависимости от группы инвалидности помощь выплачивают в следующих размерах:

400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности первой группы;

300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности второй группы;

250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности третьей группы.

"В случае если получатели единовременного денежного пособия одновременно имеют право на получение единовременного денежного пособия, предусмотренного законом, и единовременного денежного пособия в соответствии с другими законами или компенсационной выплатой, установленной другими нормативно-правовыми актами, выплата денежных сумм осуществляется по одному из оснований по их выбору", — говорится в постановлении.

В случае гибели военного на фронте во время боевых действий членам семьи поровну должны выплатить 15 млн гривен. Если военный был ранен на фронте и находится на лечении после тяжелого ранения, он имеет право ежемесячно получать до 100 тыс. грн денежной помощи к ежемесячной зарплате.

Как получить денежную помощь

Чтобы получить выплату единовременной денежной помощи, заявителю необходимо подать в Министерство по делам ветеранов заявление. Онлайн это можно сделать:

через портал государственных услуг "Дія";

через Единый госреестр ветеранов войны.

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