Виплати для військових у 2025 році — які будуть суми та умови

Українські купюри, сховані у військовій формі. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У 2025 році військовослужбовцям виплачуватимуть грошову допомогу у разі поранення під час проходження служби, а також здійснюватимуть виплати для родин у разі загибелі. Йдеться про підвищений розмір допомоги, затверджений цьогоріч.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів №1090.

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Як зазначається в рамках постанови, підвищену допомогу будуть виплачувати за поранення, отримані у період проходження військовим служби, однак не під час бойових дій, а також компенсації за загибель.

Одноразову грошову допомогу призначають:

через загибель/смерть/визнання безвісти зниклими. При цьому з дати смерті, що вказана у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили судового рішення про визнання безвісти зниклим;

через встановлення інвалідності з дати, що вказана в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Грошову допомогу в разі загибелі чи смерті виплачуватимуть наступного року членам сім’ї таких осіб у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, коли сталася загибель військового.

У 2025 році прожитковий мінімум становитиме 3028 гривень, тобто сума виплати сягатиме 2,27 млн грн.

Раніше розмір виплати за загибель військового (не в бойових діях) був на рівні 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Залежно від групи інвалідності допомогу виплачують у таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності першої групи;

300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності другої групи;

250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності третьої групи.

"У разі коли одержувачі одноразової грошової допомоги одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбачено законом, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів або компенсаційної виплати, встановленої іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за їхнім вибором", — йдеться у постанові.

У випадку загибелі військового на фронті під час бойових дій членами родини порівну мають виплатити 15 млн гривень. Якщо військового було поранено на фронті та він перебуває на лікуванні після тяжкого поранення, він має право щомісяця отримувати до 100 тис. грн грошової допомоги до щомісячної зарплати.

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати виплату одноразової грошової допомоги, заявнику необхідно подати до Міністерства у справах ветеранів заяву. Її можна подавати у паперовій чи електронній формі. Зокрема, онлайн це можна зробити:

через портал державних послуг "Дія";

через Єдиний держреєстр ветеранів війни.

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