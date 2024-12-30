Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Грошові компенсації військовим у 2 млн грн у 2025-му — умови arrow

Грошові компенсації військовим у 2 млн грн у 2025-му — умови

30 грудня 2025 11:14
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати для військових у 2025 році — які будуть суми та умови
Українські купюри, сховані у військовій формі. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році військовослужбовцям виплачуватимуть грошову допомогу у разі поранення під час проходження служби, а також здійснюватимуть виплати для родин у разі загибелі. Йдеться про підвищений розмір допомоги, затверджений цьогоріч.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів №1090.

Читайте також:

Право на грошові компенсації у 2025 році

Як зазначається в рамках постанови, підвищену допомогу будуть виплачувати за поранення, отримані у період проходження військовим служби, однак не під час бойових дій, а також компенсації за загибель.

Одноразову грошову допомогу призначають:

  • через загибель/смерть/визнання безвісти зниклими. При цьому з дати смерті, що вказана у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили судового рішення про визнання безвісти зниклим;
  • через встановлення інвалідності з дати, що вказана в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Грошову допомогу в разі загибелі чи смерті виплачуватимуть наступного року членам сім’ї таких осіб у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, коли сталася загибель військового.

У 2025 році прожитковий мінімум становитиме 3028 гривень, тобто сума виплати сягатиме 2,27 млн грн.

Раніше розмір виплати за загибель військового (не в бойових діях) був на рівні 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Залежно від групи інвалідності допомогу виплачують у таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності першої групи;
  • 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності другої групи;
  • 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності третьої групи.

"У разі коли одержувачі одноразової грошової допомоги одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбачено законом, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів або компенсаційної виплати, встановленої іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за їхнім вибором", — йдеться у постанові.

У випадку загибелі військового на фронті під час бойових дій членами родини порівну мають виплатити 15 млн гривень. Якщо військового було поранено на фронті та він перебуває на лікуванні після тяжкого поранення, він має право щомісяця отримувати до 100 тис. грн грошової допомоги до щомісячної зарплати.

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати виплату одноразової грошової допомоги, заявнику необхідно подати до Міністерства у справах ветеранів заяву. Її можна подавати у паперовій чи електронній формі. Зокрема, онлайн це можна зробити:

  • через портал державних послуг "Дія";
  • через Єдиний держреєстр ветеранів війни.

Раніше ми писали про нововведення, які очікуються у 2025 році в Україні для пенсіонерів. Зміни торкнуться, зокрема, колишніх військових, у яких пенсійне забезпечення може скоротитися.

Також повідомляли про те, які передбачені пільги для УБД та членів родин. Державну підтримку не нарахують автоматично, для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

виплати ЗСУ фінансова допомога матеріальна допомога військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:02 Набули чинності нові правила ЄС щодо стандартів зарядки — деталі

11:59 Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського — у чому причина

11:53 Що потрібно знати про вологий корм для котів

11:31 Відновлення Одещини після обстрілів РФ — хто отримує мільйони

11:28 Карткові ліміти і перевірки ФОП — що буде з фінмоніторингом

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

11:14 Грошові компенсації військовим у 2 млн грн у 2025-му — умови

11:12 Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером у Дамаску

11:02 Надпотужні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

10:59 В Одесі пораненого бійця не хочуть звільняти й оголосили у розшук

10:58 Придністров'я припинило постачання газу держустановам — причина

12:02 Набули чинності нові правила ЄС щодо стандартів зарядки — деталі

11:59 Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського — у чому причина

11:53 Що потрібно знати про вологий корм для котів

11:31 Відновлення Одещини після обстрілів РФ — хто отримує мільйони

11:28 Карткові ліміти і перевірки ФОП — що буде з фінмоніторингом

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

11:14 Грошові компенсації військовим у 2 млн грн у 2025-му — умови

11:12 Сибіга зустрівся із новим сирійським лідером у Дамаску

11:02 Надпотужні спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур сьогодні

10:59 В Одесі пораненого бійця не хочуть звільняти й оголосили у розшук

10:58 Придністров'я припинило постачання газу держустановам — причина

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року