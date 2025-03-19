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Денежное довольствие в ВСУ — проводят ли индексацию в 2025 году

19 марта 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Индексация зарплат — имеют ли право военнослужащие в 2025 году
Деньги для украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, в зависимости от места несения службы и выполняемых задач, получают денежное обеспечение, состоящее из должностного оклада, надбавок и вознаграждений. Кроме этого, выплаты бойцов подлежат индексации.

Это предусматривает Закон №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Особенности денежного обеспечения военнослужащих

Так, согласно закону, военные могут пользоваться всеми правами и свободами человека, закрепленными в Конституции Украины. Учитывая особый характер службы, связанный с защитой страны, военнослужащие имеют право на законные льготы, гарантии и денежные компенсации.

Нормы ст. 9 этого закона предусматривают, что денежное обеспечение военнослужащего состоит:

  • из должностного оклада, оклада по воинскому званию;
  • ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения (пересмотр оклада, доплаты, вознаграждения постоянного характера, премии);
  • одноразовых дополнительных видов денежного обеспечения.

Размер денежного обеспечения зависит от:

  • должности военнослужащего;
  • воинского звания;
  • срока службы;
  • условий военной службы;
  • квалификации;
  • ученой степени и ученого звания.

Также денежное обеспечение военных подлежит индексации в соответствии с законом.

Правила индексации зарплат в Украине

Вопрос индексации и механизм повышения денежных доходов граждан, в частности, военным, регулирует Закон №1282-XI "Об индексации денежных доходов населения".

Повышение зарплат в связи с индексацией должно осуществляться с первого числа месяца, следующего за месяцем официального обнародования индекса потребительских цен. Индексацию в 2025 году проводят в случае, когда величина индекса потребительских цен превышает порог индексации, устанавливаемый в размере 103%.

Государственная служба статистики занимается вычислением индекса потребительских цен не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Его публикуют в официальных периодических изданиях, на основе чего финансовые отделы осуществляют исчисление зарплат, в частности денежного обеспечения военных.

Сумму индексации зарплаты определяют как результат умножения дохода, подлежащего индексации, на величину прироста индекса потребительских цен, разделенный на 100%.

Выплату дополнительных сумм благодаря индексации должны осуществлять за счет источников, из которых происходят денежные выплаты военным.

Ранее мы рассказывали, кто из украинских бойцов сможет получить 100 тыс. грн в марте. Речь идет о военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в уничтожении российских оккупантов на фронте.

Также мы писали о том, кто из военных имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн. Правила в последние годы на такую доплату изменили.

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