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Денежная помощь из местных бюджетов — кто имеет право и как подать заявку

2 января 2024 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — кто имеет право на выплаты из местных бюджетов
Гривневые купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на пособие от местных администраций. В частности, могут получить как разовую помощь, так и ежемесячную.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Как отмечается, соцпомощь украинцам регламентирует закон "О социальных услугах", правительственное постановление №866, постановление №587 и приказ №1005 Минсоцполитики, различные решения поселковых и городских советов.

На основе этого местные администрации сел, районов и городов могут оказывать финансовую помощь жителям, которым она необходима. А именно:

  • одноразовую;
  • ежегодную;
  • ежемесячную.

Решения о размере, периодичности предоставления выплат определяют местные депутаты по представлению департамента соцполитики после проверки достоверности данных. Среди причин, которые могут предусматривать право на выплаты:

  • человек потерял работу;
  • имеет тяжелую болезнь;
  • есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Преимущественно соответствующую помощь назначают семьям, которые:

  • имеют трое и более детей;
  • есть ребенок с инвалидностью;
  • малообеспеченные.

Денежная помощь предоставляется семьям, у которых среднемесячный доход не больше 1,5 прожиточного минимума на человека. Однако бывают случаи, когда финансовая помощь выплачивается без учета доходов.

В то же время выплаты социальной помощи от местных администраций зависят от следующих факторов:

  • возможностей местных бюджетов;
  • запросов департамента социальной политики местного органа исполнительной власти;
  • решений местных властей.

Куда подавать заявки на помощь

Граждане, оказавшиеся в затруднительном положении, должны обращаться за выплатами с пакетом документов в территориальное Управление соцзащиты населения.

Решения о предоставлении выплат должны принять на основе оценки потребностей человека.

Соответствующий протокол сотрудник управления должен передать в Департамент соцполитики.

За деталями граждане могут обращаться в Национальную социальную сервисную службу, в которую можно позвонить по номеру:

  • 044 289 87 89.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Также мы писали, что в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать помощь на проживание от государства. В этой связи в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

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