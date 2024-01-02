Помощь украинцам — кто имеет право на выплаты из местных бюджетов

Гривневые купюры. Фото: РБК-Украина

В Украине граждане, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, имеют право на пособие от местных администраций. В частности, могут получить как разовую помощь, так и ежемесячную.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Помощь от местных властей

Как отмечается, соцпомощь украинцам регламентирует закон "О социальных услугах", правительственное постановление №866, постановление №587 и приказ №1005 Минсоцполитики, различные решения поселковых и городских советов.

На основе этого местные администрации сел, районов и городов могут оказывать финансовую помощь жителям, которым она необходима. А именно:

одноразовую;

ежегодную;

ежемесячную.

Решения о размере, периодичности предоставления выплат определяют местные депутаты по представлению департамента соцполитики после проверки достоверности данных. Среди причин, которые могут предусматривать право на выплаты:

человек потерял работу;

имеет тяжелую болезнь;

есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Преимущественно соответствующую помощь назначают семьям, которые:

имеют трое и более детей;

есть ребенок с инвалидностью;

малообеспеченные.

Денежная помощь предоставляется семьям, у которых среднемесячный доход не больше 1,5 прожиточного минимума на человека. Однако бывают случаи, когда финансовая помощь выплачивается без учета доходов.

В то же время выплаты социальной помощи от местных администраций зависят от следующих факторов:

возможностей местных бюджетов;

запросов департамента социальной политики местного органа исполнительной власти;

решений местных властей.

Куда подавать заявки на помощь

Граждане, оказавшиеся в затруднительном положении, должны обращаться за выплатами с пакетом документов в территориальное Управление соцзащиты населения.

Решения о предоставлении выплат должны принять на основе оценки потребностей человека.

Соответствующий протокол сотрудник управления должен передать в Департамент соцполитики.

За деталями граждане могут обращаться в Национальную социальную сервисную службу, в которую можно позвонить по номеру:

044 289 87 89.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане из-за войны войны продолжают находиться в европейских странах, где получают денежную помощь. В 2024 году некоторые страны могут увеличить финансовую поддержку, в частности, в Чехии, Польше, Румынии и Болгарии.

Также мы писали, что в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать помощь на проживание от государства. В этой связи в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.