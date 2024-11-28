Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Денежная помощь на детей — как получить 6500 грн от государства arrow

Денежная помощь на детей — как получить 6500 грн от государства

28 ноября 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь на детей — как подать заявку на выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Недавно правительство Украины запустило программу "Зимова підтримка", которая предусматривает единовременную выплату 6500 гривен на каждого ребенка для малообеспеченных семей и семей внутренне перемещенных лиц с детьми или взрослыми с инвалидностью I группы. Выплаты будут произведены до конца декабря 2024 года.

Об этом рассказывает BBC News Украина.

Читайте также:

Как получить выплаты

Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, что эти средства предоставляются для помощи семьям в приобретении теплой одежды, обуви и других необходимых зимних вещей для детей. Однако не было уточнено, можно ли использовать эти средства на другие нужды, кроме зимней одежды.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, как получить эту помощь. Она сообщила, что средства автоматически поступят на карточные счета родителей более полумиллиона детей, отвечающих условиям программы.

Заявки для получения помощи подавать не нужно, поскольку информация о семьях уже есть в государственных реестрах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, нуждаются в особой государственной заботе. В 2024 году правительство предлагает ряд льгот и социальных выплат для поддержки таких семей.

Мы также писали, что в этом году ко Дню Святого Николая во Львове денежные выплаты получат дети погибших военных. Каждый ребенок получит по 10 тысяч гривен.

выплаты дети финансовая помощь деньги ВПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

13:44 Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

13:35 Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

13:31 Назван худший участок дороги на Одесчине — когда его починят

14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

13:44 Пограничники показали работу РУБпАК Феникс в районе Кременной

13:35 Под угрозой сноса — какие дома в Украине хотят разрушить

13:31 Назван худший участок дороги на Одесчине — когда его починят

13:22 Как заряжать смартфон от павербанка без ущерба для аккумулятора

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд