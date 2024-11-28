Финансовая помощь на детей — как подать заявку на выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно правительство Украины запустило программу "Зимова підтримка", которая предусматривает единовременную выплату 6500 гривен на каждого ребенка для малообеспеченных семей и семей внутренне перемещенных лиц с детьми или взрослыми с инвалидностью I группы. Выплаты будут произведены до конца декабря 2024 года.

Об этом рассказывает BBC News Украина.

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Как получить выплаты

Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, что эти средства предоставляются для помощи семьям в приобретении теплой одежды, обуви и других необходимых зимних вещей для детей. Однако не было уточнено, можно ли использовать эти средства на другие нужды, кроме зимней одежды.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, как получить эту помощь. Она сообщила, что средства автоматически поступят на карточные счета родителей более полумиллиона детей, отвечающих условиям программы.

Заявки для получения помощи подавать не нужно, поскольку информация о семьях уже есть в государственных реестрах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, нуждаются в особой государственной заботе. В 2024 году правительство предлагает ряд льгот и социальных выплат для поддержки таких семей.

Мы также писали, что в этом году ко Дню Святого Николая во Львове денежные выплаты получат дети погибших военных. Каждый ребенок получит по 10 тысяч гривен.