Декретные выплаты в Украине — сколько платят будущим мамам в 2024 году

Беременная женщина с документами. Фото: УНИАН

Декретные выплаты в 2024 году производятся через Пенсионный фонд Украины. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.

Об этом рассказали Факты ICTV.

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Как получить декретные выплаты

Трудоустроенные женщины в Украине получают 100% своей средней заработной платы как финансовую помощь на период декретного отпуска, выплачиваемого Пенсионным фондом Украины. Такая выплата доступна не только для работающих, но и для безработных женщин.

Основанием для получения этой помощи является электронный больничный (е-больничный), который выдается на основе медицинского заключения. Он оформляется в медицинском учреждении, где женщина состоит на учете во время беременности.

Е-больничный обычно оформляется на 30-й неделе беременности, но для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, декретный отпуск может начаться с 27-й недели беременности. В 2024 году оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжается:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после);

В случае осложненных родов или рождения двойни и более еще дополнительно 14 дней;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) — для женщин, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, относящихся к 1-3 категориям.

Этот отпуск покрывает весь период, включая праздничные и нерабочие дни, а также ежегодный отпуск, и все эти дни оплачиваются.

Какую помощь могут получить будущие мамы

Размер пособия по беременности и родам должен покрывать 100% средней заработной платы женщины. В то же время, сумма ежемесячных декретных выплат не может превышать максимальную базу начисления единого социального взноса (ЕСВ). Однако минимальная сумма выплат не может быть меньше, чем расчет пособия на основе минимальной заработной платы.

В 2024 году минимальный размер пособия по беременности и родам за один календарный день для страховых случаев, начавшихся с 1 апреля 2024 года, составляет 262,81 грн.

С изменением размера минимальной заработной платы произошли и изменения в максимальной базе начисления ЕСВ. Начиная с 1 апреля 2024 года максимальная величина начисления единого социального взноса составляет 120 000 грн.

Кто имеет право на выплаты

Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины, включая несовершеннолетних, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования. К таким категориям относятся:

женщины, не работающие;

женщины, потерявшие работу из-за ликвидации предприятия;

женщины, зарегистрированные в качестве безработных в государственной службе занятости;

женщины, проходящие службу в Вооруженных Силах, СБУ или Службе внешней разведки;

женщины-предприниматели, не уплачивавшие страховые взносы в Фонд социального страхования;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторки, студентки высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и профессионально-технических заведений.

Для безработных женщин размер декретных выплат в 2024 году составляет 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц.

Что еще нужно знать

Напомним, дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.

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