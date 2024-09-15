Декретные выплаты в Украине — сколько платят будущим мамам в 2024 году

Денежная помощь будущим мамам — сколько и когда платят в Украине
Декретные выплаты в 2024 году производятся через Пенсионный фонд Украины. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.
Об этом рассказали Факты ICTV.
Как получить декретные выплаты
Трудоустроенные женщины в Украине получают 100% своей средней заработной платы как финансовую помощь на период декретного отпуска, выплачиваемого Пенсионным фондом Украины. Такая выплата доступна не только для работающих, но и для безработных женщин.
Основанием для получения этой помощи является электронный больничный (е-больничный), который выдается на основе медицинского заключения. Он оформляется в медицинском учреждении, где женщина состоит на учете во время беременности.
Е-больничный обычно оформляется на 30-й неделе беременности, но для женщин, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, декретный отпуск может начаться с 27-й недели беременности. В 2024 году оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжается:
- 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 дней после);
- В случае осложненных родов или рождения двойни и более еще дополнительно 14 дней;
- 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) — для женщин, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, относящихся к 1-3 категориям.
Этот отпуск покрывает весь период, включая праздничные и нерабочие дни, а также ежегодный отпуск, и все эти дни оплачиваются.
Какую помощь могут получить будущие мамы
Размер пособия по беременности и родам должен покрывать 100% средней заработной платы женщины. В то же время, сумма ежемесячных декретных выплат не может превышать максимальную базу начисления единого социального взноса (ЕСВ). Однако минимальная сумма выплат не может быть меньше, чем расчет пособия на основе минимальной заработной платы.
В 2024 году минимальный размер пособия по беременности и родам за один календарный день для страховых случаев, начавшихся с 1 апреля 2024 года, составляет 262,81 грн.
С изменением размера минимальной заработной платы произошли и изменения в максимальной базе начисления ЕСВ. Начиная с 1 апреля 2024 года максимальная величина начисления единого социального взноса составляет 120 000 грн.
Кто имеет право на выплаты
Право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют все женщины, включая несовершеннолетних, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования. К таким категориям относятся:
- женщины, не работающие;
- женщины, потерявшие работу из-за ликвидации предприятия;
- женщины, зарегистрированные в качестве безработных в государственной службе занятости;
- женщины, проходящие службу в Вооруженных Силах, СБУ или Службе внешней разведки;
- женщины-предприниматели, не уплачивавшие страховые взносы в Фонд социального страхования;
- аспирантки, докторантки, клинические ординаторки, студентки высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и профессионально-технических заведений.
Для безработных женщин размер декретных выплат в 2024 году составляет 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц.
Что еще нужно знать
Напомним, дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся они в высших учебных заведениях или нет.
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