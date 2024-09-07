"Деньги нашлись" — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

Заседание Верховной Рады ФОТО: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Повышение налогов в Украине отменяется. По крайней мере на ближайшее время. ВР провалила голосование за правительственный законопроект о повышении налогов для украинцев. К тому же оказалось, что почти пол триллиона гривень удалось найти с других источников. Но повышения все равно не избежать. В МВФ, например, снова настаивают на повышении НДС. Новини.LIVE разбирались, почему Рада отказалась принимать законопроект и какой может быть компромисс.

Повышение налогов отменяется

Для принятия законопроекта о повышении налогов в первом чтении не хватило двух голосов. В результате законопроект отправили на повторное первое чтение. Документ, который выносился на голосование, претерпел значительных изменений по сравнению с его правительственной версией, что очевидно сказалось на его "ресурсности". В итоге из ожидаемых поступлений в размере 125 млрд грн, в финальной версии осталось всего 30 млрд грн.



Из финальной версии были исключены такие нормы, как:

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и другие.

После работы в комитетах Рады в итоговой версии документа остались:

Повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Это должно принести 27,3 млрд грн дополнительных поступлений до конца года. В следующем году – 107,7 млрд грн.



Военный сбор для ФЛП – для плательщиков единого налога I, II и IV группы в размере 10% в расчете с одной минимальной зарплаты в месяц (сейчас это 8000 грн, значит сбор будет составлять 800 грн). Ожидаемые поступления – 1,7 млрд грн до конца этого года, 7,8 млрд грн – в 2025 году.



Военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы (ФЛП и юрлица).



Авансовые платежи для АЗС – за каждую заправку будут платить фиксированный минимальный платеж. Этот платеж отличается в зависимости от типа заправки.



Кроме того, в законопроекте появилась норма о повышении ставки корпоративного налога для финансовых компаний и небанков до 25% с 2025 года.







Что не устроило нардепов?

Комментируя проваленное голосование, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев успел даже обвинить своих коллег в предательстве.

"Вероятность недофинансирования армии возросла кратно. Коллеги, не поддержавшие законопроект, согласны финансировать чужую армию вместо своей. Но может она им и не такая уж чужая...", — прокомментировал Гетманцев, добавив, что "у парламента не хватило сознательности, чтобы поддержать столь непопулярное, но нужное для победы решение".

В то же время учитывая вероятные поступления в бюджет, которые после всех правок мог бы принести законопроект, невольно напрашивается вопрос о целесообразности принятия таких изменений.

Дело в том, что изначально "ресурсный" законопроект разрабатывался правительством с целью покрытия "дыры" в бюджете, которая составляет порядка 500 млрд грн. Тогда планировалось, что уже в 2024 году законопроект позволит принести в бюджет дополнительно 125 млрд грн. Но после работы в комитетах от этой суммы осталось всего 30 млрд грн.

"Ключевая причина, которая побуждала многих нардепов, в том числе меня, не поддержать законопроект состояла в том, что этим повышением налогов в госбюджет поступило бы всего 30 млрд грн. А когда его только регистрировали, он имел цель собрать 125 млрд", — прокомментировала голосование нардеп Галина Васильченко.

К тому же многие нардепы оказались не согласны с самой концепцией повышения налогов.

"Позиция была такова: если и подымать налоги, то справедливо. А не усиливать налоговое бремя только на тех, кто работает в белую. В то время как половина экономики находится в тени. И данные изменения никак не касались бы тех, кто работает неофициально или недоплачивает налоги. Соответственно законопроект был раскритикован", — рассказала Васильченко.

Подобные решения, как считает нардеп, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, могли бы еще больше загнать экономику в тень.

"Сегодня до 5 млн граждан не имеет ни копейки официального дохода. А НДФЛ — это бюджетообразущий налог. Поэтому уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда есть правильный шаг для вывода зарплат из тени. А такие шаги, как повышение налоговой нагрузки на зарплату даже на 1% — загоняют бизнес в тень. Нынешняя экономическая ситуация такова, что это будет обязательно. И все за что мы боролись последние 10 лет можно будет умножить на ноль. Таких необдуманных шагов даже во время войны и дефицита бюджета делать не стоит", — считает Южанина.

Наконец, общественность и бизнес возмутило, что из финальной версии исчезла норма о повышении налога на сверхприбыль банков до 50%.

"Банки вкладывались в ОВГЗ и депозитные сертификаты. Поэтому они действительно имеют высокую доходность. И вроде как логично их обложить налогом. Но Минфин, НБУ и МВФ выступили резко против", — рассказал первый замглавы комитета по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

К слову, за весь прошлый год чистая прибыль банков составила более 80 млрд грн, а за семь месяцев этого года — уже более 70 млрд грн.

Деньги нашлись

Как бы там ни было, дефицит 30 млрд грн на сегодня уже не выглядит столь критичным. Ведь изначально Кабмин просил увеличить расходы бюджета на 500 млрд грн и уже нашел 470 млрд.

На днях ВР приняла в первом чтении законопроект об увеличение расходов на 500 млрд грн.

Взять деньги планируют со следующих направлений:

около 115,4 млрд грн — за счет сокращения расходов по обслуживанию и погашению государственного долга;



дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения ОВГЗ;



дополнительно около 100 млрд грн — за счет перевыполнения налогов и сборов (а планировалось ранее 76 млрд грн);



около 12,7 млрд грн — поступления от акцизов на топливо и табак (было — 13,7 млрд грн);



около 30 млрд грн — ожидаемые поступления от новых налоговых изменений, которые были провалены;



сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фондам на 25,5 млрд грн.



"Исходя из рассмотрения изменений к бюджету, у меня, как и большинства коллег, появился вопрос: так оказывается можно было вообще обойтись без повышения налогов до конца года? Абсолютно очевидно, что ресурс, который был заявлен с самого начала — 500 млрд — нашли. Львиную долю планируют собрать через размещение военных ОВГЗ", — говорит Южанина.

Что также не является лучшим для государства вариантом. Ведь в таком случае, вместо того, чтобы забрать сверхприбыль банков напрямую в бюджет, правительство возьмет эти же деньги в долг под 15% годовых.

МВФ за повышение НДС. Зеленский — против

Говорить, что повышения налогов не будет — пока рано. Как считает инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса, повышение налогов все равно неизбежно. "Без повышения налогов такую дыру не закрыть. И если этих средств не будет, то могут склонить НБУ включить станок, что будет иметь куда более разрушительный эффект для экономики. Намного менее вредным будет повышение налогов. Во время войны у нас нет другого выбора. Но почему-то этот вопрос откладывают", — говорит Фурса.

К тому же, после провального голосования в финансовом комитете состоялась встреча с миссией МВФ при участии Минфина и Нацбанка, в ходе которой в МВФ дали понять, что объем вероятных поступлений, предусмотренный проваленным законопроектом является недостаточным для покрытия растущих оборонных расходов. А потому в МВФ настоятельно предлагают вернуться к вопросу повышения НДС.

"По сути, для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС", — сообщил Гетманцев по итогам встречи.

Он отметил, что разговор был сложным, учитывая очевидные вызовы и потребность делать "очевидные шаги", поскольку в случае промедления возможна катастрофа. "Обсудили также экстраналог на банки. Дискуссия продолжается", — добавил глава комитета.

К слову, по словам Железняка, главным противником повышения НДС в Украине сегодня является президент. "Официальная версия отказа — это то, что это раскрутит инфляцию... А неофициальная — президент против. По какой именно причине, я не знаю", — сказал Железняк.

Бизнес призывает бороться с теневой экономикой, а не повышать налоги

В свою очередь бизнес надеется, что вместо законопроекта о повышении налогов для бизнеса правительство усилит борьбу с теневой экономикой.



"Необходимы решения, касающиеся реформирования таможни, эффективной работы правоохранительных органов и начала нормальной работы Бюро экономической безопасности", — уверены в ассоциации, — отметили в Европейской бизнес ассоциации.

Кроме того, бизнес просит урегулировать проблемы теневой занятости — вопрос зарплат в конвертах и усилить борьбу с серыми схемами в сфере электронной торговли, табачной отрасли и других рынках.

Там также добавили, что бизнесу было бы очень полезно увидеть расчеты и экономический эффект от увеличения налогов, не ограничиваясь лишь объемом ожидаемых налоговых поступлений, а посмотреть, каким, по оценкам чиновников, может быть общее влияние на страну и ее экономику.