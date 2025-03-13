Неиспользованный отпуск в ВСУ — кто может рассчитывать на компенсацию

Военнослужащий-снайпер в ВСУ. Фото: УНИАН

Украинским военнослужащим планируют предоставлять денежную компенсацию, если они по каким-то причинам не смогут использовать свои отпуска. Соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада Украины (ВРУ) в первом чтении.

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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Если проект Закона о внесении изменений в статью 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" по обеспечению права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков в случае увольнения со службы во время действия военного положения поддержат в стенах парламента во время второго чтения, тогда военнослужащим будут выплачивать средства, если они не смогли использовать свои:

ежегодные;

дополнительные отпуска во время мобилизации.

Денежную компенсацию будут предоставлять за все неиспользованные дни отпусков, но в том случае, если военнослужащий решит уволиться из армии.

"Принятие законопроекта обеспечит гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации", - говорится в пояснительной записке.

Как сейчас выплачивают деньги за неиспользованный отпуск в ВСУ

Если военный не использовал свое право на ежегодный отпуск, ему должны предоставить денежную компенсацию. Для этого военнослужащий пишет рапорт на имя командира воинской части, а он подписывает соответствующий приказ, на основании которого военнослужащему и выдадут средства.

Ранее мы объясняли, кто из украинских защитников может рассчитывать на выплаты в размере 100 тыс. грн. Так, эту сумму начисляют не только тем военным, которые сейчас привлечены к боевым действиям.

Также мы писали, на какую выплату может претендовать военный, если он потерял трудоспособность. Сумма помощи зависит от того, каким будет определен процент потери трудоспособности.