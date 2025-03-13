Невикористана відпустка у ЗСУ — хто може розраховувати на компенсацію

Військовослужбовець-снайпер у ЗСУ. Фото: УНІАН

Українським військовослужбовцям планують надавати грошову компенсацію, якщо вони з якихось причин не зможуть використати свої відпустки. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада України (ВРУ) у першому читанні.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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Якщо проєкт Закону про внесення змін до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо забезпечення права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану порушують у стінах парламенту під час другого читання, тоді військовослужбовцям виплачуватимуть кошти, якщо вони не змогли використати свої:

щорічні;

додаткові відпустки під час мобілізації.

Грошову компенсацію надаватимуть за всі невикористані дні відпусток, але у тому разі, якщо військовослужбовець вирішить звільнитися з армії.

"Прийняття законопроєкту забезпечить гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації", — йдеться у пояснювальній записці.

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Якщо військовий не використав своє право на щорічну відпустку, йому мають надати грошову компенсацію. Для цього військовослужбовець пише рапорт на ім'я командира військової частини, а він підписує відповідний наказ, на підставі якого військовослужбовцю і видадуть кошти.

Раніше ми пояснювали, хто з українських захисників може розраховувати на виплати у розмірі 100 тис. грн. Так, цю суму нараховують не лише тим військовим, які зараз залучені до бойових дій.

Також ми писали, на яку виплату може претендувати військовий, якщо він втратив працездатність. Сума допомоги залежить від того, яким буде визначений відсоток втрати працездатності.