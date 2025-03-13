Компенсации за размещение ВПЛ — в ПФУ сказали, что должны сделать владельцы жилья

Мужчина считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

С тех пор как Россия начала полномасштабную войну против Украины граждане, которые бесплатно предоставляют жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получают за это компенсацию от государства в рамках программы "Приют" за потраченные на коммунальные услуги деньги. Тем временем украинцев предупредили о важности соблюдения одного правила.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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Так, отмечается, что граждане должны предупреждать ПФУ о том, что они больше не предоставляют жилье переселенцам или же в квартире изменилось количество ВПЛ. Так, людям нужно предоставить сообщение в бумажной или электронной форме установленного образца об изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении.

"Компенсация за ВПЛ, если он прекратил проживание в жилом помещении, не предоставляется. При этом она продолжает предоставляться на других внутренне перемещенных лиц, проживающих в жилом помещении", — говорится в сообщении.

Отметим, что с 2025 года решение о компенсации расходов за бесплатное размещение ВПЛ принимает ПФУ. Кандидат на получение денежной помощи должен подать уведомление и заявление (установленной формы). Также владельцу жилья надо предоставить:

паспорт гражданина;

идентификационный код владельца жилья;

документ, где подтверждается право собственности на жилье;

номер банковского счета (IBAN).

Компенсация расходов назначается владельцу жилого помещения на шесть месяцев и автоматически продлевается на следующие полгода после проведения проверки права на назначение компенсации. Размер компенсации - 450 грн на одно размещенное лицо.

Ранее мы объясняли, какими льготами могут воспользоваться внутренне перемещенные лица в 2025 году. Так, в этом году государство продолжит оказывать поддержку людям, которые потеряли жилье во время войны с РФ.

Также мы писали, что некоторым семьям в Украине трудно обеспечивать детей на фоне финансовых проблем. Однако государство предусмотрело льготы для таких семей.