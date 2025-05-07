Оздоровительные выплаты в ВСУ — кто получит и какие условия выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году обеспечивают определенной социальной поддержкой. Так, например, они могут получить деньги на оздоровление.

Редакция Новини.LIVE объясняет, обязательно ли военнослужащему брать отпуск для того, чтобы получить такую денежную помощь.

Реклама

Читайте также:

Кому из военных выплачивают оздоровительные

Такое право, по информации Министерства обороны, имеют:

военнослужащие офицерского состава;

рядовые;

сержанты;

старшины.

Помощь на оздоровление — сумма месячного денежного обеспечения. Но эта выплата не предусмотрена для тех, кто проходит срочную военную службу.

В то же время, как отмечают в Минобороны, денежная помощь для оздоровления предоставляется военнослужащим в случае их ухода в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую часть ежегодного основного отпуска (в том числе в разрешенных случаях за неиспользованный отпуск за прошлые годы).

При этом получить деньги можно и без ухода в отпуск. Помощь начислят на основании рапорта военнослужащего и приказа командира воинской части.

Какой будет зарплата военных в мае

В 2025 году суммарный размер зарплат в ВСУ, если учесть все надбавки, будет колебаться от 20 до 200 тыс. гривен. В мае правительство не планирует пересматривать эти суммы.

Но с 1 мая стипендии в 8 тыс. гривен начали выплачивать курсантам военных вузов. А курсанты на последнем курсе, если учатся на отлично и те, кто проходят практику, в этом году будут получать по 20 100 гривен.

Напомним, что денежное обеспечение в ВСУ состоит из нескольких частей. Но на размер выплат могут влиять и дополнительные факторы. Узнавайте также, как часто военным выплачивают денежную помощь.