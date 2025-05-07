Оздоровчі виплати у ЗСУ – хто отримає та які умови виплати

Гроші військовим на оздоровлення — про яку умову треба знати
Військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) у 2025 році забезпечують певною соціальною підтримкою. Так, наприклад, вони можуть отримати гроші на оздоровлення.
Редакція Новини.LIVE пояснює, чи обов'язково військовослужбовцю брати відпустку для того, щоби отримати таку грошову допомогу.
Кому з військових виплачують оздоровчі
Таке право, за інформацію Міністерства оборони, мають:
- військовослужбовці офіцерського складу;
- рядові;
- сержанти;
- старшини.
Допомога на оздоровлення — сума місячного грошового забезпечення. Але ця виплата не передбачена для тих, хто проходить строкову військову службу.
Водночас, як зазначають у Міноборони, грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або в другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки).
При цьому отримати гроші можна й без вибуття у відпустку. Допомогу нарахують на підставі рапорту військовослужбовця та наказу командира військової частини.
Якою буде зарплата військових у травні
У 2025 році сумарний розмір зарплат у ЗСУ, якщо врахувати усі надбавки, коливатиметься від 20 до 200 тис. гривень. У травні уряд не планує переглядати ці суми.
Натомість з 1 травня стипендії у 8 тис. гривень почали виплачувати курсантам військових вишів. А курсанти на останньому курсі, якщо навчаються на відмінно та ті, хто проходять практику, цього року отримуватимуть по 20 100 гривень.
Нагадаємо, що грошове забезпечення у ЗСУ складається з кількох частин. Але на розмір виплат можуть впливати й додаткові фактори. Дізнавайтесь також, як часто військовим виплачують грошову допомогу.
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