Оздоровчі виплати у ЗСУ – хто отримає та які умови виплати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) у 2025 році забезпечують певною соціальною підтримкою. Так, наприклад, вони можуть отримати гроші на оздоровлення.

Редакція Новини.LIVE пояснює, чи обов'язково військовослужбовцю брати відпустку для того, щоби отримати таку грошову допомогу.

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Кому з військових виплачують оздоровчі

Таке право, за інформацію Міністерства оборони, мають:

військовослужбовці офіцерського складу;

рядові;

сержанти;

старшини.

Допомога на оздоровлення — сума місячного грошового забезпечення. Але ця виплата не передбачена для тих, хто проходить строкову військову службу.

Водночас, як зазначають у Міноборони, грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або в другу частину щорічної основної відпустки (у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки).

При цьому отримати гроші можна й без вибуття у відпустку. Допомогу нарахують на підставі рапорту військовослужбовця та наказу командира військової частини.

Якою буде зарплата військових у травні

У 2025 році сумарний розмір зарплат у ЗСУ, якщо врахувати усі надбавки, коливатиметься від 20 до 200 тис. гривень. У травні уряд не планує переглядати ці суми.

Натомість з 1 травня стипендії у 8 тис. гривень почали виплачувати курсантам військових вишів. А курсанти на останньому курсі, якщо навчаються на відмінно та ті, хто проходять практику, цього року отримуватимуть по 20 100 гривень.

Нагадаємо, що грошове забезпечення у ЗСУ складається з кількох частин. Але на розмір виплат можуть впливати й додаткові фактори. Дізнавайтесь також, як часто військовим виплачують грошову допомогу.