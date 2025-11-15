Должен ли муж обеспечивать жену — что говорит закон

Супруги изучают записи. Фото: Freepik

Тема материального обеспечения в браке часто порождает споры. Особенно относительно того, должен ли муж финансово поддерживать жену, учитывая нынешнее равноправие ролей в семье.

как по закону распределяются финансовые обязанности супругов.

Что говорит украинское законодательство о деньгах в браке

Статья 55 Семейного кодекса Украины устанавливает, что и муж, и жена должны вместе заботиться о финансовом благополучии семьи. Это означает, что в законе нет прямого требования, чтобы один из супругов обязательно содержал другого.

В то же время супруги могут самостоятельно прописать такие обязательства в брачном договоре, четко определив, кто, когда и в каком объеме может получать материальную помощь.

Однако отдельные случаи, когда право на содержание все же возникает, предусмотрены законом.

Когда один из супругов может претендовать на содержание

Статья 75 Семейного кодекса определяет, что один из супругов имеет право на материальную поддержку (алименты), если он:

Является нетрудоспособным. Не может самостоятельно обеспечить себе прожиточный минимум, а второй из супругов имеет возможность помогать финансово.

Нетрудоспособными считаются лица пенсионного возраста и люди с инвалидностью I, II или III группы.

Нуждающимися в помощи считается жена или муж,

если ее/его зарплаты, пенсии, доходов от имущества или других источников не хватает даже на прожиточный минимум.

Кроме того, если кто-то из супругов стал нетрудоспособным вследствие неправомерных действий партнера, он тоже имеет право на содержание — и это право не связано с возмещением ущерба по Гражданскому кодексу.

В каких случаях муж обязан содержать жену

Статья 84 Семейного кодекса определяет ситуации, когда женщина может получать содержание от мужа:

во время беременности;

во время ухода за ребенком до 3 лет;

во время ухода за ребенком с физическими или психическими недостатками — до 6 лет (если муж является отцом).

Важно: беременная женщина или мама, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание независимо от того, работает ли она и достаточный ли у нее доход. Главное условие, чтобы муж имел возможность оказывать материальную помощь.

Когда содержание не предоставляется

Право на материальную поддержку теряет тот из супругов, кто недостойно вел себя в семейных отношениях или стал нетрудоспособным из-за умышленного преступления, что подтверждено судом.

