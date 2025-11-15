Чи має чоловік забезпечувати дружину — що каже закон

Подружжя вивчає записи. Фото: Freepik

Тема матеріального забезпечення в шлюбі часто породжує суперечки. Особливо щодо того, чи повинен чоловік фінансово підтримувати дружину, враховуючи теперішню рівноправність ролей у родині.

Новини.LIVE розповідають, як за законом розподіляються фінансові обов'язки подружжя.

Що говорить українське законодавство про гроші у шлюбі

Стаття 55 Сімейного кодексу України встановлює, що і чоловік, і дружина мають разом дбати про фінансовий добробут сім’ї. Це означає, що в законі немає прямої вимоги, щоб один із подружжя обов’язково утримував іншого.

Водночас подружжя може самостійно прописати такі зобов’язання у шлюбному договорі, чітко визначивши, хто, коли та у якому обсязі може отримувати матеріальну допомогу.

Проте окремі випадки, коли право на утримання все ж виникає, передбачені законом.

Коли один з подружжя може претендувати на утримання

Стаття 75 Сімейного кодексу визначає, що один із подружжя має право на матеріальну підтримку (аліменти), якщо він:

Є непрацездатним. Не може самостійно забезпечити собі прожитковий мінімум, а другий із подружжя має можливість допомагати фінансово.

Непрацездатними вважаються особи пенсійного віку та люди з інвалідністю I, II або III групи.

Такими, що потребують допомоги, вважається дружина або чоловік,

якщо її/його зарплати, пенсії, доходів від майна чи інших джерел не вистачає навіть на прожитковий мінімум.

Крім того, якщо хтось із подружжя став непрацездатним унаслідок неправомірних дій партнера, він теж має право на утримання — і це право не пов’язане з відшкодуванням шкоди за Цивільним кодексом.

У яких випадках чоловік зобов’язаний утримувати дружину

Стаття 84 Сімейного кодексу визначає ситуації, коли жінка може отримувати утримання від чоловіка:

під час вагітності;

під час догляду за дитиною до 3 років;

під час догляду за дитиною з фізичними чи психічними вадами — до 6 років (якщо чоловік є батьком).

Важливо: вагітна жінка або мама, з якою проживає дитина, має право на утримання незалежно від того, чи працює вона та чи достатній у неї дохід. Головна умова, щоб чоловік мав змогу надавати матеріальну допомогу.

Коли утримання не надається

Право на матеріальну підтримку втрачає той із подружжя, хто негідно поводився у сімейних стосунках або став непрацездатним через умисний злочин, що підтверджено судом.

