Помощь ВПЛ — где получить выплаты на аренду жилья

Деньги на жилье для ВПЛ — где и при каких условиях можно получить
В нескольких громадах Полтавщины внутренне перемещенные лица могут претендовать на финансовую помощь для оплаты аренды жилья. Поддержку оказывают переселенцам, которые недавно прибыли в эти громады и принадлежат к определенным категориям уязвимого населения.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Каритас Полтава".
Кто может получить выплаты на жилье
Переселенцы, недавно переехавшие в Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую и Кобелякскую громады, имеют возможность зарегистрироваться на получение финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев.
Эта поддержка предоставляется переселенцам, которые прибыли в громаду менее 30 дней назад и подпадают под одну из следующих категорий уязвимых лиц:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелым заболеванием;
- одинокие люди старшего возраста (60+) или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых без поддержки родных;
- одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);
- беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.
Какие документы нужны
Для регистрации на получение финансовой помощи заявителю необходимо подать следующие документы:
- паспорт (оригинал);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справку ВПЛ, выданную в 2024 году (не более 30 дней с момента выдачи);
- международный номер банковского счета (IBAN);
- документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;
- справки ОК-5 или ОК-7.
Чтобы получить помощь, домохозяйство не должно получать аналогичную поддержку от других организаций, а средний месячный доход на одного человека должен быть не более 6318 грн.
Что еще нужно знать
Напомним, 4 декабря в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №11028, определяющий правила компенсации для ВПЛ за уничтоженное недвижимое имущество. Власти решили, что в первую очередь выплаты будут получать лица, достигшие пенсионного возраста, граждане, имеющие на иждивении ребенка до шести лет, а также украинцы, воспитывающие ребенка до 14 лет без одного из супругов.
Также мы писали, что в декабре 2024 года УВКБ ООН продолжит оказывать финансовую поддержку наиболее уязвимым гражданам. В частности, жители Львовской области смогут воспользоваться этой помощью.
Читайте Новини.LIVE!