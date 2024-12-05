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Деньги на жилье для ВПЛ — где и при каких условиях можно получить

5 декабря 2024 09:45
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Помощь ВПЛ — где получить выплаты на аренду жилья
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В нескольких громадах Полтавщины внутренне перемещенные лица могут претендовать на финансовую помощь для оплаты аренды жилья. Поддержку оказывают переселенцам, которые недавно прибыли в эти громады и принадлежат к определенным категориям уязвимого населения.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "Каритас Полтава".

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Переселенцы, недавно переехавшие в Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую и Кобелякскую громады, имеют возможность зарегистрироваться на получение финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев.

Эта поддержка предоставляется переселенцам, которые прибыли в громаду менее 30 дней назад и подпадают под одну из следующих категорий уязвимых лиц:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с тяжелым заболеванием;
  • одинокие люди старшего возраста (60+) или домохозяйства, состоящие из одного или двух пожилых без поддержки родных;
  • одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);
  • беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

Какие документы нужны

Для регистрации на получение финансовой помощи заявителю необходимо подать следующие документы:

  • паспорт (оригинал);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справку ВПЛ, выданную в 2024 году (не более 30 дней с момента выдачи);
  • международный номер банковского счета (IBAN);
  • документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;
  • справки ОК-5 или ОК-7.

Чтобы получить помощь, домохозяйство не должно получать аналогичную поддержку от других организаций, а средний месячный доход на одного человека должен быть не более 6318 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, 4 декабря в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №11028, определяющий правила компенсации для ВПЛ за уничтоженное недвижимое имущество. Власти решили, что в первую очередь выплаты будут получать лица, достигшие пенсионного возраста, граждане, имеющие на иждивении ребенка до шести лет, а также украинцы, воспитывающие ребенка до 14 лет без одного из супругов.

Также мы писали, что в декабре 2024 года УВКБ ООН продолжит оказывать финансовую поддержку наиболее уязвимым гражданам. В частности, жители Львовской области смогут воспользоваться этой помощью.

финансовая помощь Полтавская область жилье ВПЛ денежная помощь

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