Деньги в Албании — какую валюту брать с собой и где выгодно менять

Часы, доллары и евро на столе. Фото: Freepik

Украинцам, которые планируют отдохнуть летом на курортах Албании, важно заранее позаботиться не только о самом туре, но и о финансовой составляющей поездки. Один из самых распространенных вопросов среди туристов — какую валюту лучше брать с собой и где выгоднее ее обменивать уже на месте. Ведь от этого зависит прежде всего, сколько удастся сэкономить во время отдыха.

О нюансах обмена валюты в Албании и на что следует обратить внимание, чтобы избежать неприятностей, рассказали на портале сети турагентств "ХО".

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Денежная единица Албании

Албания не является членом Европейского Союза, и имеет свою национальную валюту — лек. 1 албанский лек делится на 100 киндарок. В обращении находятся купюры номиналом 100, 200, 500, 1 000 и 5 000 леков.

Киндарки практически не используются из-за высокой инфляции, однако иногда все же можно встретить монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100.

Какую валюту брать в Албанию

Наряду с национальной денежной единицей — леками — в Албании также есть в обращении евро. Поэтому лучше брать с собой именно эту валюту. В магазинах с удовольствием принимают европейские деньги, курс которых постоянно растет, а сдачу в основном дают в леках.

В июне 2025 года курс национальной валюты Албании таков:

1 доллар ≈ 85 лек;

1 евро ≈ 98 лек.

Где в Албании можно обменять валюту

Несмотря на большую "симпатию" албанцев к евро, большинство финансовых операций в стране все же осуществляется в леках. Поэтому, чтобы без проблем рассчитываться в магазинах, транспорте и на рынках, нужно иметь наличные в местной валюте.

Обменять деньги в Албании можно:

В банках. В крупных городах и на курортах отделения банков работают только в будние дни с 08:00 до 14:00. Для обмена обязательно иметь загранпаспорт. В пунктах обмена. Exchange Office (на албанском Zyra të këmbimit) есть почти во всех торговых центрах и супермаркетах. Однако важно внимательно изучать курс и уточнять перед обменом, сколько денег вы получите за сданные евро. У уличных валютчиков. Местные жители без проблем меняют у них деньги, но туристам стоит быть осторожными, ведь вас могут легко обмануть и сделать вид, что не понимают, о чем идет речь.

Что касается формы расчета, то в Албании больше любят наличные. Но снять деньги с карты — это не проблема. В туристических местах есть много терминалов как в супермаркетах, так и в сетевых магазинах. Однако стоит учесть, что местные банки могут снимать до 7% от суммы за проведение транзакции.

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