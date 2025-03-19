Цены на подсолнечник — сколько стоит тонна семян

Подсолнухи в поле. Фото: УНИАН

По итогам прошлой недели подсолнечник в Украине постепенно дорожал. Но переработчики пытались контролировать ценовые показатели, поэтому изменения на агрорынке были минимальными.

Об этом пишет издание "АПК Информ".

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Как говорится в статье, перерабатывающие предприятия отмечали, что предложение сырья поступало, но было на умеренном уровне. Поэтому заводы оставались без достаточных запасов для того, чтобы стабильно работать в течение нескольких месяцев.

Поэтому переработка масличной хоть и растет, но пока держится на минимальных показателях за многолетний период, что значительно ограничивает экспортные отгрузки подсолнечного масла.

Сколько стоит тонна семян сейчас

Украина считается мировым лидером по производству подсолнечника, но на конечную стоимость агрокультуры влияет много факторов. Среди них:

климатические условия;

стабильность валюты;

урожай отечественных сельхозпроизводителей.

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, в период с 11 по 19 марта цены на подсолнечник в Украине находились в восходящем тренде. Так, в течение последней недели подсолнечник в среднем подорожал на 454 грн — с 25 304 грн за тонну до 25 758 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: как меняются цены на подсолнух

По состоянию на 19 марта тонна семян подсолнечника на украинском рынке составляет 25 758 грн.

Ранее стало известно, что российские оккупанты снова воруют зерно украинского производства. Эти преступления сейчас фиксируют в Запорожской и Херсонской областях.

Также мы писали, что украинская пшеница становится популярнее в мире. Так, Египет, Алжир, Тунис и некоторые другие страны, отказываются от российского зерна в пользу украинского.