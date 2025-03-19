Ціни на соняшник — скільки коштує тонна насіння

Соняшники у полі. Фото: УНІАН

За підсумками минулого тижня соняшник в Україні поступово дорожчав. Але переробники намагалися контролювати цінові показники, тож зміни на агроринку були мінімальними.

Про це пише видання "АПК Інформ".

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Як йдеться у статті, переробні підприємства відзначали, що пропозиція сировини надходила, але була на помірному рівні. Через це заводи залишалися без достатніх запасів для того, аби стабільно працювати впродовж декількох місяців.

Тож переробка олійної хоч і зростає, але наразі тримається на мінімальних показниках за багаторічний період, що значно обмежує експортні відвантаження соняшникової олії.

Скільки коштує тонна насіння зараз

Україна вважається світовим лідером з виробництва соняшника, але на кінцеву вартість агрокультури впливає багато факторів. Серед них:

кліматичні умови;

стабільність валюти;

врожай вітчизняних сільгоспвиробників.

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, в період з 11 по 19 березня ціни на соняшник в Україні перебували у висхідному тренді. Так, впродовж останнього тижня соняшник у середньому подорожчав на 454 грн — з 25 304 грн за тонну до 25 758 грн за тонну.

Скріншот: Tripoli.land. Фото: як змінюються ціни на соняшник

Станом на 19 березня тонна соняшникового насіння на українському ринку становить 25 758 грн.

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