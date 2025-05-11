Получить гражданство во Франции — как изменятся правила и что должны знать украинцы

Человек подписывает документы. Фото: Unsplash

С 2026 года иностранцам, в том числе и украинским гражданам, станет сложнее получить паспорт Франции. Новые правила заработают в январе.

Об этом говорится на сайте SchengenVisaInfo.

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Что изменится

В директиве, которую издал министр внутренних дел Франции Бруно Ретаио, содержатся требования к гражданам, которые хотят получить паспорт страны. Так, чтобы считаться гражданином Франции, иностранцам придется:

на высоком уровне овладеть французским языком — необходимо будет сдать устный и письменный экзамены на уровень B2;

ориентироваться в законах страны и ее истории.

"Чтобы стать французом, это нужно заслужить, и мы должны быть очень, очень требовательными", — подчеркнул Бруно Ретаио.

Также среди новых правил — отсутствие судимостей: лицам, осужденным к шести месяцам лишения свободы или более, гражданство предоставлять не будут. Отказы будут получать и нелегальные мигранты.

Кроме того, претенденты на французское гражданство придется подтверждать профессиональную интеграцию — например, предоставить трудовой контракт на два года или бессрочное соглашение.

Что еще стоит знать

В Украине до конца 2025 года гражданам официально разрешат иметь паспорта нескольких стран. Ожидается, что законопроект о множественном гражданстве будет способствовать возвращению из-за границы украинцев, которые уже получили паспорта других государств.

Ранее мы рассказывали, в какой стране можно относительно быстро получить гражданство. Для этого нужно осуществить взнос в размере 130 тыс. долларов. Узнавайте также, как можно получить прописку без собственного жилья.