Доллар, евро и злотый дешевеют — курс НБУ на 11 ноября

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 11 ноября, продолжает меняться в цене. В частности, курс гривны незначительно укрепился по отношению к доллару США, евро и польскому злотому.

Об этом сообщает НБУ и мониторинговые сайты.

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Курсы валют от НБУ. Фото: Скриншот

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 11 ноября, на уровне 41,2982 грн/долл. по сравнению с 41,3589 грн/долл. в пятницу.

Курс евро на понедельник Нацбанк установил на уровне 44,4864 грн/евро, что меньше 44,5642 грн/евро на выходные.

Что касается польского злотого, то он тоже подешевел. На понедельник его курс установлен на уровне 10,2924 грн/злотый, что меньше 10,3064 грн/злотый в пятницу.

Прогноз по рынку валют

В Украине ожидают рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз - 47,7 гривны за доллар. Об этом свидетельствует исследование группы ICU, передает "Экономическая правда".

"Валютный рынок и дальше работает со значительным дефицитом, который в последние месяцы заметно вырос. Механизм сглаживания колебаний используемого НБУ валютного курса не всегда работает в совершенстве, поэтому кое-где на рынке случаются периоды умеренной турбулентности", — сообщил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэконом группы ICU.