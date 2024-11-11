Долар, євро та злотий дешевшають — курс НБУ на 11 листопада

Гривня зміцнилась на ринку валют — курс НБУ на понеділок
Курс валют сьогодні, 11 листопада, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, євро та польського злотого.
Про це повідомляє НБУ та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара, євро та злотого від НБУ
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 11 листопада, на рівні 41,2982 грн/дол., порівняно із 41,3589 грн/дол. у п'ятницю.
Курс євро на понеділок Нацбанк встановив на рівні 44,4864 грн/євро, що менше, ніж 44,5642 грн/євро на вихідні.
Щодо польського злотого, то він теж подешевшав. На понеділок його курс встановлений на рівні 10,2924 грн/злотий, що менше, ніж 10,3064 грн/злотий у п'ятницю.
Прогноз щодо ринку валют
В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз — 47,7 гривні за долар. Про це свідчить дослідження групи ICU, передає "Економічна правда".
"Валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності", — повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.
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