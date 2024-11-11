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Гривня зміцнилась на ринку валют — курс НБУ на понеділок

11 листопада 2024 05:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Долар, євро та злотий дешевшають — курс НБУ на 11 листопада
Обмін валют. Фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Курс валют сьогодні, 11 листопада, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара США, євро та польського злотого. 

Про це повідомляє НБУ та моніторингові сайти. 

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Курс валют від НБУ. Фото: Скриншот

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 11 листопада, на рівні 41,2982 грн/дол., порівняно із 41,3589 грн/дол. у п'ятницю. 

Курс євро на понеділок Нацбанк встановив на рівні 44,4864 грн/євро, що менше, ніж 44,5642 грн/євро на вихідні. 

Щодо польського злотого, то він теж подешевшав. На понеділок його курс встановлений на рівні 10,2924 грн/злотий, що менше, ніж 10,3064 грн/злотий у п'ятницю. 

Прогноз щодо ринку валют

В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз — 47,7 гривні за долар. Про це свідчить дослідження групи ICU, передає "Економічна правда".

"Валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності", — повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

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08:56 Союзники мають план проти скорочення Трампом допомоги Україні

08:51 Що буде з виплатами переселенцям у 2025 році

08:36 У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24, — ГУР

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