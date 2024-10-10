Сегодня, в четверг, 10 октября, НБУ укрепил гривну — курс почти не изменился, хотя доллар немного дорожает

Обмен валют. Иллюстративное фото: УНИАН

Курс валют сегодня, 10 октября, продолжает меняться в цене. В частности, по данным НБУ, евровалюта и польский злотый дешевеют, а доллар США немного поднялся в стоимости.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на четверг, 10 октября, на уровне 41,1934 грн/долл, по сравнению с 41,1756 грн/долл в среду.

Официальный курс доллара и евро НБУ. Фото: Скриншот

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 45,1274 грн/евро, что немного дешевле, чем вчерашний курс на уровне 45,2437 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя технически НБУ снизил курс злотого до 10.4994 грн, что меньше, чем вчерашний курс в 10.4996 грн.

Прогноз по рынку валют

Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и до конца 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар. Такой прогноз дал Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.

Уже сейчас он прогнозирует, что к концу текущего года показатель роста реального ВВП на 2024 г. повысится с 3,4% до 3,6%.