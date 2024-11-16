Курс валют на сегодня, 16 ноября от НБУ

Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня и на выходные продолжает меняться в стоимости. В частности, курс гривны несущественно дешевеет по отношению к доллару США, евро и стабилен по отношению к польскому злотому.

Об этом сообщает НБУ и мониторинговые сайты.

Читайте также:

Официальный курс доллара, евро и злотого от НБУ

Курс валют НБУ на 16 ноября Фото: НБУ

По итогам торгов на межбанке, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на сегодня и выходные, на уровне 41,2796 грн/долл., по сравнению с 41,2446 грн/долл. в пятницу.

Курс евро в течение выходных будет находиться на уровне 44,6532 грн/евро, что больше, чем 43,4677 грн/евро накануне.

Что касается польского злотого, то он держится на одном уровне — 10,0154 гривны за злотый.

Прогноз по рынку валют

В Украине ожидают рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривны за доллар. Об этом свидетельствует исследование группы ICU, передает "Экономическая правда".

"Валютный рынок и дальше работает со значительным дефицитом, который в последние месяцы заметно вырос. Механизм сглаживания колебаний используемого НБУ валютного курса не всегда работает в совершенстве, поэтому кое-где на рынке случаются периоды умеренной турбулентности", — сообщил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэконом группы ICU.