Курс валют на сегодня, 16 ноября от НБУ

Гривна подешевела к доллару и евро — курс валют на сегодня
Курс валют сегодня и на выходные продолжает меняться в стоимости. В частности, курс гривны несущественно дешевеет по отношению к доллару США, евро и стабилен по отношению к польскому злотому.
Об этом сообщает НБУ и мониторинговые сайты.
Официальный курс доллара, евро и злотого от НБУ
По итогам торгов на межбанке, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на сегодня и выходные, на уровне 41,2796 грн/долл., по сравнению с 41,2446 грн/долл. в пятницу.
Курс евро в течение выходных будет находиться на уровне 44,6532 грн/евро, что больше, чем 43,4677 грн/евро накануне.
Что касается польского злотого, то он держится на одном уровне — 10,0154 гривны за злотый.
Прогноз по рынку валют
В Украине ожидают рост курса доллара по отношению к гривне в 2025 году. Прогноз — 47,7 гривны за доллар. Об этом свидетельствует исследование группы ICU, передает "Экономическая правда".
"Валютный рынок и дальше работает со значительным дефицитом, который в последние месяцы заметно вырос. Механизм сглаживания колебаний используемого НБУ валютного курса не всегда работает в совершенстве, поэтому кое-где на рынке случаются периоды умеренной турбулентности", — сообщил Виталий Ваврищук, глава департамента макроэконом группы ICU.
Читайте Новини.LIVE!