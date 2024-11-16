Курс валют на сьогодні, 16 листопада від НБУ

Гривня подешевшала щодо долара та євро — курс валют на сьогодні
Курс валют сьогодні та на вихідні, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, курс гривні несуттєво дешевшає щодо долара США, євро та стабільний щодо польського злотого.
Про це повідомляє НБУ та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара, євро та злотого від НБУ
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на сьогодні та вихідні, на рівні 41,2796 грн/дол., порівняно із 41,2446 грн/дол. у п'ятницю.
Курс євро протягом вихідних буде знаходитись на рівні 44,6532 грн/євро, що більше, ніж 43,4677 грн/євро напередодні.
Щодо польського злотого, то він тримається на одному рівні — 10,0154 гривні за злотий.
Прогноз щодо ринку валют
В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз — 47,7 гривні за долар. Про це свідчить дослідження групи ICU, передає "Економічна правда".
"Валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності", — повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.
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