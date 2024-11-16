Курс валют на сьогодні, 16 листопада від НБУ

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні та на вихідні, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, курс гривні несуттєво дешевшає щодо долара США, євро та стабільний щодо польського злотого.

Про це повідомляє НБУ та моніторингові сайти.

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Курс валют НБУ на 16 листопада. Фото: НБУ

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на сьогодні та вихідні, на рівні 41,2796 грн/дол., порівняно із 41,2446 грн/дол. у п'ятницю.

Курс євро протягом вихідних буде знаходитись на рівні 44,6532 грн/євро, що більше, ніж 43,4677 грн/євро напередодні.

Щодо польського злотого, то він тримається на одному рівні — 10,0154 гривні за злотий.

Прогноз щодо ринку валют

В Україні очікують зростання курсу долара щодо гривні у 2025 році. Прогноз — 47,7 гривні за долар. Про це свідчить дослідження групи ICU, передає "Економічна правда".

"Валютний ринок і надалі працює зі значним дефіцитом, який останніми місяцями помітно зріс. Механізм згладжування коливань валютного курсу, що використовується НБУ, не завжди працює досконало, тож подекуди на ринку трапляються періоди помірної турбулентності", — повідомив Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.