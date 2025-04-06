История минималки — сколько получали украинцы в гривнах и долларах с 2010 года

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Минимальная зарплата — это наименьшая сумма, которую работодатели обязаны платить работникам. Ее уровень устанавливается государством и должен пересматриваться ежегодно в соответствии с уровнем инфляции и общеэкономической ситуацией. От минималки зависят как должностные оклады госслужащих и бюджетников, так и определенные социальные выплаты, штрафы, пени, налоги и взносы и т.д.

Новини. LIVE исследовали, как менялась минимальная зарплата в Украине в течение 15 лет.

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Минималка в период курсовой стабильности — 2010-2013 годы

В январе 2010 года, период "доллара по восемь", минимальная зарплата в Украине была установлена на уровне 869 грн, что составляло 108,76 долл. в эквиваленте.

Далее и вплоть до конца 2013 года курс доллара в Украине был относительно стабильным, а минимальная зарплата менялась так:

2010 год

апрель — 884 грн (111,48 долл.);

июль — 888 грн (112,26 долл.);

октябрь — 907 грн (114,66 долл.);

декабрь — 922 грн (116,12 долл.).

2011 год

январь — 941 грн (118,36 долл.);

апрель — 960 грн (120,60 долл.);

октябрь — 985 грн (123,59 долл.);

декабрь — 1 004 грн (125,66 долл.).

2012 год

январь — 1 073 грн (134,29 долл.);

апрель — 1 094 грн (136,92 долл.);

июль — 1 102 грн (137,92 долл.);

октябрь — 1 118 грн (139,92 долл.);

декабрь — 1 134 грн (141,93 долл.).

2013 год

январь — 1 147 грн (143,55 долл.);

декабрь — 1 218 грн (152,44 долл.).

Как менялась минималка в гривнах и долларах с 2014 по 2025 год

До начала 2014 года курс доллара в Украине оставался стабильным (7,99-8,03 грн/долл.), а затем начал стремительно расти. Уже в апреле за один доллар давали 10,95 грн, а в октябре — 12,95 грн. В начале 2015 года курс превысил 15 грн/долл.

При этом минимальная зарплата оставалась на уровне 1 218 грн, поэтому в долларовом эквиваленте украинцы стали получать почти вдвое меньше.

После длительного перерыва первое повышение минимальной зарплаты произошло в сентябре 2015 года до 1 378 грн, но на тот момент курс составлял уже 21,81 грн/долл., поэтому минималка в долларовом эквиваленте стала еще меньше — 63,18 долл. Однако это был не самый низкий показатель.

Меньше всего, если считать в долларах, украинцы получали в 2016 году — в среднем 57,54 долл. В этот период хоть и повышали минималку дважды, однако и курс доллара неуклонно рос и в конце года уже превышал 25 грн/долл.

И только в 2017 году минимальная зарплата выросла вдвое как в гривнах, так и в долларовом эквиваленте — до 3 200 грн или 117,69 долл. Также достаточно существенное повышение минималки — на 20% от предыдущего уровня — произошло в 2021 году — до 6 000 грн (212,24 долл.).

В конце 2021-го курс снизился до 27,23 грн/долл. и, пока он держался на таком уровне, украинцы получали самую высокую в долларовом эквиваленте минималку за последние 15 лет, а именно 238,71 долл.

В 2022-2025 годах, несмотря на войну, минимальную зарплату в Украине повышали трижды, в этот же период наблюдалось и относительное укрепление гривны, поэтому в долларовом эквиваленте минималка тоже немного выросла.

Всего с 2015 по 2025 год минимальную зарплату повышали 13 раз:

2015 год

сентябрь — 1 378 грн (63,18 долл.).

2016 год

май — 1 450 грн (57,54 грн);

декабрь — 1 600 грн (62,60 грн).

2017 год

январь — 3 200 грн (117,69 долл.).

2018 год

январь — 3 723 грн (132,63 долл.).

2019 год

январь — 4 173 грн (150,70 долл.).

2020 год

январь — 4 723 грн (179,24 долл.);

сентябрь — 5 000 грн (181,42 долл.).

2021 год

январь — 6 000 грн (212,24 долл.);

декабрь — 6 500 грн (238,71 долл.).

2022 год

октябрь — 6 700 грн (183,21 долл.).

2024 год

январь — 7 100 грн (186,94 долл.);

апрель — 8 000 грн (205,18 долл.).

Минимальная зарплата и сегодня сохраняется на уровне 8 000 грн, а вот в долларовом эквиваленте с момента последнего повышения она стала меньше — 193,95 долл.

Минимальная зарплата в Украине 2010-2024. Фото: Новини. LIVE

Изменится ли минимальная зарплата в 2025 году

Депутаты предлагали в этом году трижды повысить минимальную зарплату. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины 3 января 2025 года под № 12462. Он предусматривает, что минималка будет расти так:

с 1 апреля — 9 100 грн;

с 1 июля — 10 100 грн;

с 1 октября — 11 184 грн.

Однако эта инициатива пока не принята — документ находится на стадии проработки.

К тому же на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству сообщил, что в бюджете нет средств для этого, то есть в 2025 году повышение минимальной зарплаты не ожидается.

Подробнее о перспективах относительно уровня минимальной зарплаты в 2025 году читайте в нашем материале.

Также узнавайте, какова ситуация со средними зарплатами в Украине.