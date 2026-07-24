Гранты в 11 регионах: где украинцам доступна помощь от 17 000 долларов

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года в рамках международной инициативы по поддержке украинского бизнеса и восстановлению доходов, реализуемой консорциумом во главе с Mercy Corps, украинцы смогут получить гранты в размере от 17 000 долларов. Средства можно будет направить на покупку базовых производственных средств.

О том, кто и где сможет оформить финансовые гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна грантовая помощь от 17 000 долларов

Речь идет о реализации программы BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets), направленной на поддержку граждан, пострадавших в результате полномасштабной войны, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), домохозяйств, самозанятых, а также малых и средних украинских предприятий.

Ее совместно реализуют консорциум Mercy Corps, Swisscontact и благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке UK Aid. Обратиться за оформлением денежной помощи могут жители следующих украинских областей:

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской.

Принять участие в программе могут только официально зарегистрированные малые и средние предприятия с социально ориентированной бизнес-моделью, а также при условии создания новых или сохранения существующих рабочих мест для ВПЛ и местных жителей.

Как подать заявку на получение помощи и правила отбора участников

По данным организации, при отборе заявок в рамках конкурса особое внимание будет уделяться сфере деятельности предприятий. Приоритет будет отдаваться предприятиям, деятельность которых окажет существенное социальное влияние и будет способствовать восстановлению громад.

Ключевыми критериями отбора станут:

будущий потенциал идеи в плане увеличения прибыли, создания/сохранения рабочих мест;

подробное обоснование необходимости финансовой поддержки;

социальное и экологическое воздействие деятельности;

опыт ведения бизнеса и реалистичность идеи;

деловая репутация заявителя.

В среднем сумма финансовых грантов будет начинаться с 17 000 долларов, а максимально можно будет получить до 30 000 долларов (в гривневом эквиваленте). Средства можно будет использовать на основные производственные средства.

Регистрация будет открыта на сайте Mercy Corps до 30 сентября текущего года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о возможности регистрации на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев для граждан в Одессе. Выплаты смогут оформить уязвимые категории населения, покинувшие свои дома из-за войны: внутренние переселенцы и беженцы, вернувшиеся домой. В рамках программы каждый член семьи получит по 10 800 грн или по 12 300 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом действует программа Эстонского совета по делам беженцев в Запорожской области, предусматривающая предоставление денежной помощи. Зарегистрироваться на получение выплат могут одинокие пожилые люди и граждане с инвалидностью или хроническими заболеваниями. В рамках программы будет выплачено по 10 800 грн на каждого члена домохозяйства.