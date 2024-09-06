Государственный грант студентам — как и кому можно получить

Гранты на высшее образование в Украине — как их получить
Украинские студенты могут получить государственные гранты для получения высшего образования. Эта возможность предоставляется в рамках экспериментального проекта, принятого на два года.
Об этом рассказывают специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".
При каких условиях предоставляют гранты на образование
Государственный грант на первый год обучения может быть выдан соискателю образования, если он:
- Зачислен на первый год обучения в учебное заведение на основе конкурсного балла не ниже 170 из двух предметов.
- Заключил договор об учебе с учебным заведением.
- Начал обучение в соответствии с графиком образовательного процесса.
Государственный грант на второй и последующие годы обучения может быть выдан кандидату, который:
- Заключил договор об учебе с учебным заведением.
- Выполнил индивидуальный обучающий план за предыдущий год.
- Нет задолженности по оплате за обучение.
Соискатели, обучающиеся на первом курсе, должны подать заявление на получение государственного гранта в Министерство образования и науки через личный электронный кабинет в Единой государственной электронной базе с 5 сентября по 31 октября в год поступления.
Те, кто уже получил государственный грант на первый год обучения и продолжают обучение на втором или последующих курсах, могут подать заявление на продление гранта через свой электронный кабинет в Единой базе с 1 по 30 сентября текущего учебного года.
Почему могут прекратить грант
Грант может быть прекращен в следующих случаях:
- Перевод на обучение на "бюджетные" места в том же учебном заведении.
- Перевод с дневной формы обучения на другие формы в этом же заведении.
- Отчисления без возобновления обучения в течение 30 календарных дней с даты отчисления.
- Выявление недостоверной информации в заявлении или других документах соискателя образования.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине резко увеличилось количество желающих получать образование в колледжах. По сравнению с прошлым годом поступающих стало больше на 20 тысяч. В Министерстве образования и науки считают эти показатели существенными.
Мы также писали, что заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, сколько поступающих смогут получить грантовое финансирование на оплату получения высшего образования в 2024 году. По его словам, речь идет об от 20 до 25 тысячах абитуриентов, которые будут зачислены в университеты на контрактную форму обучения.
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