Государственный грант студентам — как и кому можно получить

Выпускники ЛНУ имени Ивана Франко. Фото: УНІАН

Украинские студенты могут получить государственные гранты для получения высшего образования. Эта возможность предоставляется в рамках экспериментального проекта, принятого на два года.

Об этом рассказывают специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Государственный грант на первый год обучения может быть выдан соискателю образования, если он:

Зачислен на первый год обучения в учебное заведение на основе конкурсного балла не ниже 170 из двух предметов.

Заключил договор об учебе с учебным заведением.

Начал обучение в соответствии с графиком образовательного процесса.

Государственный грант на второй и последующие годы обучения может быть выдан кандидату, который:

Заключил договор об учебе с учебным заведением.

Выполнил индивидуальный обучающий план за предыдущий год.

Нет задолженности по оплате за обучение.

Соискатели, обучающиеся на первом курсе, должны подать заявление на получение государственного гранта в Министерство образования и науки через личный электронный кабинет в Единой государственной электронной базе с 5 сентября по 31 октября в год поступления.

Те, кто уже получил государственный грант на первый год обучения и продолжают обучение на втором или последующих курсах, могут подать заявление на продление гранта через свой электронный кабинет в Единой базе с 1 по 30 сентября текущего учебного года.

Почему могут прекратить грант

Грант может быть прекращен в следующих случаях:

Перевод на обучение на "бюджетные" места в том же учебном заведении.

Перевод с дневной формы обучения на другие формы в этом же заведении.

Отчисления без возобновления обучения в течение 30 календарных дней с даты отчисления.

Выявление недостоверной информации в заявлении или других документах соискателя образования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине резко увеличилось количество желающих получать образование в колледжах. По сравнению с прошлым годом поступающих стало больше на 20 тысяч. В Министерстве образования и науки считают эти показатели существенными.

Мы также писали, что заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, сколько поступающих смогут получить грантовое финансирование на оплату получения высшего образования в 2024 году. По его словам, речь идет об от 20 до 25 тысячах абитуриентов, которые будут зачислены в университеты на контрактную форму обучения.