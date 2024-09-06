Державний грант студентам — як та кому можна отримати

Випускники ЛНУ імені Івана Франка. Фото: УНІАН

Українські студенти можуть отримати державні гранти для здобуття вищої освіти. Ця можливість надається в межах експериментального проєкту, ухваленого на два роки.

Про це розповідають фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Державний грант на перший рік навчання може бути виданий здобувачеві освіти, якщо він:

Зарахований на перший рік навчання до закладу освіти на основі конкурсного бала не нижче 170 з двох предметів.

Уклав договір про навчання із закладом освіти.

Розпочав навчання відповідно до графіка освітнього процесу.

Державний грант на другий і наступні роки навчання може бути виданий кандидату, який:

Уклав договір про навчання із закладом освіти.

Виконав індивідуальний навчальний план за попередній рік.

Не має заборгованості з оплати за навчання.

Здобувачі, які навчаються на першому курсі, повинні подати заяву на отримання державного гранту до Міністерства освіти і науки через особистий електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з 5 вересня по 31 жовтня в рік вступу.

Ті, хто вже отримав державний грант на перший рік навчання і продовжує навчання на другому або наступних курсах, можуть подати заяву на продовження гранту через свій електронний кабінет у Єдиній базі з 1 по 30 вересня поточного навчального року.

Чому можуть припинити грант

Грант може бути припинено у таких випадках:

Переведення на навчання на "бюджетні" місця в тому ж закладі освіти.

Переведення з денної (дуальної) форми навчання на інші форми в цьому ж закладі.

Відрахування без поновлення на навчання протягом 30 календарних днів з дати відрахування.

Виявлення недостовірної інформації в заяві або інших документах здобувача освіти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні різко збільшилась кількість охочих здобувати освіту в коледжах. Порівняно з минулим роком вступників стало більше на 20 тисяч. У Міністерстві освіти та науки вважають ці показники суттєвими.

Ми також писали, що заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, скільки вступників зможуть отримати грантове фінансування на оплату здобуття вищої освіти у 2024 році. За його словами, йдеться про від 20 до 25 тисяч абітурієнтів, які будуть зараховані до університетів на контрактну форму навчання.