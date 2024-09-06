Державний грант студентам — як та кому можна отримати

Гранти на вищу освіту в Україні — як їх отримати
Українські студенти можуть отримати державні гранти для здобуття вищої освіти. Ця можливість надається в межах експериментального проєкту, ухваленого на два роки.
Про це розповідають фахівці "Юридичного порадника для ВПО".
За яких умов надають гранти на освіту
Державний грант на перший рік навчання може бути виданий здобувачеві освіти, якщо він:
- Зарахований на перший рік навчання до закладу освіти на основі конкурсного бала не нижче 170 з двох предметів.
- Уклав договір про навчання із закладом освіти.
- Розпочав навчання відповідно до графіка освітнього процесу.
Державний грант на другий і наступні роки навчання може бути виданий кандидату, який:
- Уклав договір про навчання із закладом освіти.
- Виконав індивідуальний навчальний план за попередній рік.
- Не має заборгованості з оплати за навчання.
Здобувачі, які навчаються на першому курсі, повинні подати заяву на отримання державного гранту до Міністерства освіти і науки через особистий електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з 5 вересня по 31 жовтня в рік вступу.
Ті, хто вже отримав державний грант на перший рік навчання і продовжує навчання на другому або наступних курсах, можуть подати заяву на продовження гранту через свій електронний кабінет у Єдиній базі з 1 по 30 вересня поточного навчального року.
Чому можуть припинити грант
Грант може бути припинено у таких випадках:
- Переведення на навчання на "бюджетні" місця в тому ж закладі освіти.
- Переведення з денної (дуальної) форми навчання на інші форми в цьому ж закладі.
- Відрахування без поновлення на навчання протягом 30 календарних днів з дати відрахування.
- Виявлення недостовірної інформації в заяві або інших документах здобувача освіти.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні різко збільшилась кількість охочих здобувати освіту в коледжах. Порівняно з минулим роком вступників стало більше на 20 тисяч. У Міністерстві освіти та науки вважають ці показники суттєвими.
Ми також писали, що заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, скільки вступників зможуть отримати грантове фінансування на оплату здобуття вищої освіти у 2024 році. За його словами, йдеться про від 20 до 25 тисяч абітурієнтів, які будуть зараховані до університетів на контрактну форму навчання.
Читайте Новини.LIVE!