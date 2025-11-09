Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Наличные на случай блэкаута — какую сумму стоит держать дома

Наличные на случай блэкаута — какую сумму стоит держать дома

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 11:00
обновлено: 07:16
Отложите эту сумму —- сколько наличных стоит иметь дома украинцам на случай блэкаута
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, поэтому отключения света уже давно перестали быть редкостью. Для многих семей это стало частью новой реальности, к которой стоит быть готовыми не только морально, но и финансово. Ведь когда банкоматы и платежные терминалы не работают, единственный надежный способ расчета — это наличные.

Сколько наличных надо иметь дома на случай блэкаута и о каких еще вещах надо позаботиться заранее, объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Реклама
Читайте также:

Какой запас денег держать дома

Специалисты советуют создать небольшой резерв наличных, который позволит прожить хотя бы неделю-две без доступа к банковским сервисам. Например, если семья ежедневно тратит около 1 000 гривен, оптимально иметь дома "аварийный" запас в пределах 10-15 тысяч гривен.

Желательно, чтобы деньги были в купюрах разного номинала — от мелких до крупных. Так значительно проще рассчитываться в транспорте, небольших магазинах, на рынках или в бытовых сервисах, где часто нужна сдача.

Что еще стоит подготовить на случай длительных отключений света

Кроме наличных, стоит позаботиться и о базовых вещах, которые помогут комфортнее пережить длительные блэкауты:

  • Связь. Запишите на бумаге важные номера телефонов — родственников, врача, коммунальных служб. Храните эти записи в доступном месте и объясните детям, где они лежат.
  • Аптечка. Соберите необходимые лекарства для ежедневного потребления, а также базовый набор от простуды или боли.
  • Документы. Держите копии паспортов, ИНН, медицинских справок в водонепроницаемом пакете или файле.
  • Вода и еда. Стоит иметь запас питьевой воды (примерно 3 литра на человека) и технической (10-12 литров). Из продуктов — то, что может храниться долго без холодильника: крупы, консервы, сухофрукты, орехи, шоколад.
  • Источники тепла. Хорошо иметь грелки - электрические, водяные, каталитические или химические. Если есть возможность — приобретите генератор, который поможет не только обогреть жилье, но и зарядить необходимые устройства. Но помните: генераторы можно использовать только на открытом воздухе, не ближе чем в 6 метрах от окон.

В Центре стратегических коммуникаций также порекомендовали заранее утеплить помещение: заделать щели в дверях и окнах герметиком, установить теплоотражающие экраны за батареями, зашторивать окна на ночь, чтобы сохранить как можно больше тепла.

Ранее мы писали, что в Украине вскоре стартует новая государственная программа "Зимняя поддержка 2025". Она предусматривает финансовую помощь гражданам и социальные инициативы для наиболее уязвимых категорий населения.

Также узнавайте, когда надо подать заявку на получение новой социальной помощи.

деньги банкоматы наличка отключения света блэкаут
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации