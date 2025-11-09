Отложите эту сумму —- сколько наличных стоит иметь дома украинцам на случай блэкаута

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, поэтому отключения света уже давно перестали быть редкостью. Для многих семей это стало частью новой реальности, к которой стоит быть готовыми не только морально, но и финансово. Ведь когда банкоматы и платежные терминалы не работают, единственный надежный способ расчета — это наличные.

Сколько наличных надо иметь дома на случай блэкаута и о каких еще вещах надо позаботиться заранее, объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Реклама

Читайте также:

Какой запас денег держать дома

Специалисты советуют создать небольшой резерв наличных, который позволит прожить хотя бы неделю-две без доступа к банковским сервисам. Например, если семья ежедневно тратит около 1 000 гривен, оптимально иметь дома "аварийный" запас в пределах 10-15 тысяч гривен.

Желательно, чтобы деньги были в купюрах разного номинала — от мелких до крупных. Так значительно проще рассчитываться в транспорте, небольших магазинах, на рынках или в бытовых сервисах, где часто нужна сдача.

Что еще стоит подготовить на случай длительных отключений света

Кроме наличных, стоит позаботиться и о базовых вещах, которые помогут комфортнее пережить длительные блэкауты:

Связь. Запишите на бумаге важные номера телефонов — родственников, врача, коммунальных служб. Храните эти записи в доступном месте и объясните детям, где они лежат.

Аптечка. Соберите необходимые лекарства для ежедневного потребления, а также базовый набор от простуды или боли.

Документы. Держите копии паспортов, ИНН, медицинских справок в водонепроницаемом пакете или файле.

Вода и еда. Стоит иметь запас питьевой воды (примерно 3 литра на человека) и технической (10-12 литров). Из продуктов — то, что может храниться долго без холодильника: крупы, консервы, сухофрукты, орехи, шоколад.

Источники тепла. Хорошо иметь грелки - электрические, водяные, каталитические или химические. Если есть возможность — приобретите генератор, который поможет не только обогреть жилье, но и зарядить необходимые устройства. Но помните: генераторы можно использовать только на открытом воздухе, не ближе чем в 6 метрах от окон.

В Центре стратегических коммуникаций также порекомендовали заранее утеплить помещение: заделать щели в дверях и окнах герметиком, установить теплоотражающие экраны за батареями, зашторивать окна на ночь, чтобы сохранить как можно больше тепла.

Ранее мы писали, что в Украине вскоре стартует новая государственная программа "Зимняя поддержка 2025". Она предусматривает финансовую помощь гражданам и социальные инициативы для наиболее уязвимых категорий населения.

Также узнавайте, когда надо подать заявку на получение новой социальной помощи.